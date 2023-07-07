Это пустая трата денег: шесть хитростей, как сэкономить на путешествии

Многие неопытные путешественники (хотя и опытные порой тоже) имеют ошибочное представление о том, что отдых – это очень дорого. На самом деле, часто туристы сами делают свой курорт дорогим, совершая не самые оправданные и обдуманные траты. Например, дополнительные растраты за подачу заявки на предварительную проверку TSA или бронирование беспосадочного перелета до места назначения.

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Есть целый перечень услуг, на которых можно было бы спокойно сэкономить, но туристы почему-то продолжают на них тратиться. На сайте GoBankingRates, руководствуясь советами директора компании Scott & Thomas Кайла Стюарта, рассказали о неоправданных тратах, которые можно и нужно избегать.

Оплата за распределение мест

Семьи, летящие на отдых, могут подумать о том, чтобы потратить немного больше денег и заплатить за распределение мест, дабы быть всем вместе. Кайл Стюарт не рекомендует этого делать. Единственным исключением является переход на другой класс обслуживания или льготное место, например, место с дополнительным пространством или в выходном ряду. Учитывайте, что даже самые низкие по уровню авиакомпании-дискаунтеры не разлучат несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет хотя бы с одним из родителей.

Повышение класса обслуживания в отеле

Нередко тем, кто бронирует гостиницу, предлагают за доплату некоторые дополнительные услуги, такие как Wi-Fi или пакет напитков. Стюарт говорит, что не стоит повышать категорию номера, не видя потенциальных услуг. То есть, если отель хочет продать вам повышение класса, он должен быть в состоянии показать его вам. Предварительная покупка дополнительных услуг может оказаться бесполезной тратой финансов.

Роскошные отели

Многие люди, отправляющиеся в отпуск, особенно в новые экзотические города, могут захотеть раскошелиться и забронировать проживание в роскошном пятизвездочном отеле. Даже если вы можете себе это позволить, то хорошенько подумайте: улучшит ли просто номер в отеле общее впечатление от путешествия. Если вы уверены, что да, то можете смело бронировать. Однако чаще всего, прилетая в новую страну, хочется познакомиться с ее архитектурой или природой, но никак уж не с уровнем работы персонала и мебелью в номере. А комфортабельный номер не обязательно бронировать в роскошном отеле с заоблачными ценами. Это может быть вполне бюджетный вариант, в котором вам нужно будет лишь переночевать и принять душ.

Членство в залах ожидания аэропортов

Покупка членства в зале ожидания аэропорта может быть привлекательной по нескольким причинам. Члены клуба получают место, где они могут остановиться перед полетом, часто с бесплатными напитками, Wi-Fi и другими преимуществами. Однако если вы летаете лишь изредка, зал ожидания в аэропорту может оказаться не самым выгодным вариантом. Ежегодная плата за доступ в залы может достигать 429 долларов (почти 16 тысяч гривен).

Полет первым классом

Покупка билета в первый класс – очень часто может быть абсолютно неоправданным решением. Все зависит о самолета. Бывают такие, что разница между первым и вторым классом практически не ощущается. Узнать вы это сможете уже после посадки. Так зачем рисковать и серьезно переплачивать?

Страхование при аренде автомобиля

Нередко путешественники берут автомобиль напрокат, а по прибытии в пункт назначения приобретают дополнительное автострахование, предлагаемое автокомпанией. Часто водитель делает это для того, чтобы обеспечить себе спокойствие. Однако реальность дополнительного страхования при аренде авто такова, что оно легко удваивает стоимость аренды каждый день. Вполне вероятно, что ваш собственный полис страхования автомобиля покрывает аренду. Проверьте, так ли это. Некоторые кредитные карты также предлагают покрытие аренды.

Ранее OBOZREVATEL также писал, как сэкономить сотни долларов на бронировании отеля. Своим опытом поделилась путешественница, которая уже долгие годы пользуется этим лайфхаком. Все что вам нужно – адрес электронной почты.

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