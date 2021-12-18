Куда писать письма Деду Морозу: раскрываем адреса

В каждой стране есть свой "рождественский дед", разносящий подарки послушным деткам. В Украине – это Святой Николай, в Швеции – дедушка Томте, а в Норвегии – Юлениссен. И каждый из них имеет свою резиденцию. OBOZREVATEL рассказывает, где они находятся.

Юлениссен

Норвежский дедушка Ниссе живет у подножия гор возле города Савален. Каждый год он собирает всех своих "коллег" и устраивает вселенские соревнования рождественских героев. Дедушки проверяют свою ловкость в игре в снежки, а также раздают подарки на скорость. Рядом с резиденцией Юлениссена находится семейный горнолыжный курорт, где можно прокатиться на оленях.

Адрес для переписки: Julenissen i Norge, Savalen, 2500 Tynset.

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Зюзя

На территории Беловежской Пущи в Беларуси проживает дедушка Зюзя. Он пользуется невероятной популярностью среди детей. Так ему пишут письма из более чем из 100 стран мира. А за 15 лет работы резиденции ее посетило 1,5 млн. гостей.

Адрес для переписки: 225063, с. Каменюки, Каменецкий р-н, Брестская обл., Беларусь, Дедушка Мороза.

Санта-Клаус

Известный дом мистера и миссис Клаус находится в городе Норт-Пол на Аляске. Американский волшебник разводит оленей и позволяет своим посетителям их покормить. В резиденции всегда шумно и весело, играет музыка, эльфы раздают сладости и подарки, почтальон принимает письма и сортирует их для Санта-Клауса, а сам дедушка фотографируется с детьми.

Адрес для переписки: Santa Claus, North Pole, Alaska, USA 99705

Киш Бабай

Татарским детям презенты на праздники разносят Киш Бабай и его дочь Кар Кизы. Живут они недалеко от Казани в городе Яна Кирлай. Их дом наполняют не сказочные добродетели – эльфы, а настоящая нечисть. Гостей встречают черт Шайтан, местный богатырь Батыр и Баба Яга. Они повествуют легенды, сказки и проводят много интересных игр.

Адрес для переписки: ул. Тази Гиззата, 6, 302, Казань, Респ. Татарстан

Пьер Ноэль

Французский волшебник, к сожалению, не имеет транспорта. Так что все подарки приходится разносить пешком. Однако дома – в городе Либурн – он может спокойно отдохнуть в удобной и теплой резиденции. Кстати, это единственный рождественский дед, имеющий злого двойника – Пьера Фуэтара. Тот, в свою очередь, ненавидит все праздники и максимально пытается их испортить.

Адрес для переписки: Père Noël, 3500, Libourne, France

Дедушка Томте

Вокруг резиденции шведского рождественского деда построили целый детский город Томтеленд. Здесь расположены замок Снежной Королевы шахта, где эльфы добывают драгоценные камни водопады и поселок троллей. Рядом – курортный город Мура и большой парк диких животных. Поэтому приезжать в гости к Томте нужно на несколько дней, чтобы все обойти.

Адрес для переписки: Sagolandet Tomteland, Gesundaberget, 792 90 Sollerön, 0250-287 70.

Святой Николай

Украинская резиденция Святого Николая находится в Карпатах в Национальном природном парке "Гуцульщина". На территории дома расположен небольшой зоопарк, детская железная дорога, периодически устанавливают интересные фотозоны. Каждый год нашему Чудотворцу пишут тысячи детей, которые ожидают своих новогодних подарков.

Адрес для переписки: НПП "Гуцульщина", ул. Дружбы, 84, г. Косов, Косовский р-н, Ивано-Франковская обл., 78600

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