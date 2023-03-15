Как организовать бюджетное путешествие: советы люксового туроператора
Желание путешествовать с приближением весны увеличивается. Но часто на это не хватает денег. Основатель элитного британского турагентства Том Марчант поделился своими секретами бюджетных отпусков по-королевски. Лучшие из них в подборке OBOZREVATEL .
- Путешествовать в межсезонье
Это хорошая идея для тех, кто хочет поближе познакомиться с новым местом и при этом хорошо сэкономить. В такой период на курорте будет гораздо меньше людей, что убережет вас от постоянных очередей и шумихи. А еще отели и рестораны снизят цены практически вдвое, это правило касается и авиабилетов.
Еще одно преимущество путешествий в "низкий" сезон – поддержка местной экономики. Многие туристические города страдают от недостатка бюджета в период, когда их не посещают иностранцы. К тому же вы сможете ощутить настоящую атмосферу избранного направления и увидеть реальную жизнь местных жителей.
- Выбирайте направления, которые вписываются в ваш бюджет
Есть много стран, где можно хорошо отдохнуть за небольшие деньги. При этом ваш отпуск может пройти действительно невероятно. Надо только подготовиться раньше времени и выбрать подходящие развлечения. Обратите внимание на дни бесплатного посещения музеев и галерей, скидки в ресторанах и сервисы для поиска купонов.
- Бронируйте заранее и выбирайте будние дни
Заблаговременное бронирование дает много преимуществ. Во-первых, у вас есть больший выбор вариантов жилья и авиабилетов. Во-вторых, вы не переплачиваете и можете контролировать свой бюджет. А главное – вы точно знаете, сколько времени у вас до поездки и можете отложить дополнительную сумму денег на какие-то развлечения во время отпуска. К тому же неплохо выбирать время заезда в будние дни. Обычно цены номеров в это время немного ниже, чем в выходные.
- Не тратьте лишние деньги на внутренние перелеты
Конечно, в другую страну быстрее всего и, часто, дешевле всего добраться самолетом. Однако путешествовать внутри государства гораздо интереснее машиной. Вы можете арендовать автомобиль рядом с аэропортом и ездить по разным городам, ежедневно получая новые впечатления. Это сэкономит вам немалые деньги.
Еще один хороший вариант – выбирать внутренние поезда и автобусы. Так вы значительно расширите ореол путешествия, не тратя на это значительные средства.
- Путешествуйте по группам
Кажется, что по большой компании путешествовать дорого. Но на самом деле это один из самых выгодных вариантов. Как минимум, вы можете арендовать вместе коттедж и в расчете на 1 человека он вам обойдется подешевле. Тем более что такое жилье дает возможность готовить самостоятельно. Также многие развлекательные заведения предлагают скидки для больших групп.
Ранее OBOZREVATEL писал, что разрешено и запрещено брать на борт самолет в ручной клади.