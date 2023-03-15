Как организовать бюджетное путешествие: советы люксового туроператора

Желание путешествовать с приближением весны увеличивается. Но часто на это не хватает денег. Основатель элитного британского турагентства Том Марчант поделился своими секретами бюджетных отпусков по-королевски. Лучшие из них в подборке OBOZREVATEL .

Видео дня

Путешествовать в межсезонье

Это хорошая идея для тех, кто хочет поближе познакомиться с новым местом и при этом хорошо сэкономить. В такой период на курорте будет гораздо меньше людей, что убережет вас от постоянных очередей и шумихи. А еще отели и рестораны снизят цены практически вдвое, это правило касается и авиабилетов.

Еще одно преимущество путешествий в "низкий" сезон – поддержка местной экономики. Многие туристические города страдают от недостатка бюджета в период, когда их не посещают иностранцы. К тому же вы сможете ощутить настоящую атмосферу избранного направления и увидеть реальную жизнь местных жителей.

Выбирайте направления, которые вписываются в ваш бюджет

Есть много стран, где можно хорошо отдохнуть за небольшие деньги. При этом ваш отпуск может пройти действительно невероятно. Надо только подготовиться раньше времени и выбрать подходящие развлечения. Обратите внимание на дни бесплатного посещения музеев и галерей, скидки в ресторанах и сервисы для поиска купонов.

Бронируйте заранее и выбирайте будние дни

Заблаговременное бронирование дает много преимуществ. Во-первых, у вас есть больший выбор вариантов жилья и авиабилетов. Во-вторых, вы не переплачиваете и можете контролировать свой бюджет. А главное – вы точно знаете, сколько времени у вас до поездки и можете отложить дополнительную сумму денег на какие-то развлечения во время отпуска. К тому же неплохо выбирать время заезда в будние дни. Обычно цены номеров в это время немного ниже, чем в выходные.

Не тратьте лишние деньги на внутренние перелеты

Конечно, в другую страну быстрее всего и, часто, дешевле всего добраться самолетом. Однако путешествовать внутри государства гораздо интереснее машиной. Вы можете арендовать автомобиль рядом с аэропортом и ездить по разным городам, ежедневно получая новые впечатления. Это сэкономит вам немалые деньги.

Еще один хороший вариант – выбирать внутренние поезда и автобусы. Так вы значительно расширите ореол путешествия, не тратя на это значительные средства.

Путешествуйте по группам

Кажется, что по большой компании путешествовать дорого. Но на самом деле это один из самых выгодных вариантов. Как минимум, вы можете арендовать вместе коттедж и в расчете на 1 человека он вам обойдется подешевле. Тем более что такое жилье дает возможность готовить самостоятельно. Также многие развлекательные заведения предлагают скидки для больших групп.

Ранее OBOZREVATEL писал, что разрешено и запрещено брать на борт самолет в ручной клади.