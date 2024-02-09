'Голые' свадьбы и магические ритуалы: как празднуют День влюбленных в разных странах

День влюбленных – праздник, который отмечают множество людей по всему миру. Кто-то покупает валентинки и цветы, а кто готовится к проведению магических ритуалов. Как проходит 14 февраля в разных странах – в подборке OBOZREVATEL

Италия

Жители этой страны абсолютно уверены, что авторство Дня влюбленным принадлежит им. Это связано с тем, что мощи Святого Валентина хранятся в Италии. Поэтому к празднику здесь относятся очень серьезно. Все витрины наполняются красными вещами, женщинам дарят цветы этого цвета. Молодые же девушки уверены, что первый мужчина, которого они встретят, будет их избранником или очень похожим на него.

Франция

Для французов это праздник любви, а не только влюбленности. Поздравляют всех родных людей: членов семьи, друзей, коллег. А своим вторым половинкам принято дарить драгоценности, цветы и, как ни странно, лотерейные билеты.

Великобритания

В этой стране День Святого Валентина стал массовым праздником еще в XIX веке. Здесь традиционно отправляют валентинки своим близким. Первую такую открытку, по преданию, прислал герцог Карл Орлеанский своей жене из тюрьмы, в которой он провел целых 25 лет.

У англичан есть еще одна интересная традиция. 14 февраля дети переодеваются во взрослых и ходят по соседям, чтобы спеть песни о любви.

Исландия

В День Святого Валентина по всей Исландии зажигают костры. Они символизируют любовь и страсть. Мужчинам на шею принято вешать ожерелья с углем, а женщинам – камушки. Исландцы верят, что это сохранит их любовь на долгие годы.

Дания

В этот день здесь устраивают громкие вечеринки и концерты. Принято, чтобы парень посылал своей любимой валентинку без подписи. Если она угадает, от кого пришла открытка, получит шоколадное пасхальное яйцо.

Чехия

В этой стране празднуют два Дня влюбленных: 14 февраля и 1 мая. Оба раза традиции очень похожи. Пара обменивается обещаниями на Карловом мосту и вешает замки, которые должны сохранить их любовь.

Армения

13 февраля в армянских церквях проходит богослужение, на котором благословляют свечи. Ими уже дома разжигают костер. Если пара трижды перепрыгнет пламя, держась за руки, то она будет счастлива.

Ямайка

На островном государстве ко Дню влюбленных относятся легко и с юмором. В этот праздник на пляжах проходят десятки свадеб. Особенность состоит в том, что невесты и гости должны быть раздетыми. По крайней мере, до нижнего белья или купальника.

Китай

Здесь День влюбленных выпадает на середину августа. Называется он "ночь семи". Китайцы верят, что когда-то бедный парень влюбился в одну из небесных сестер. Но им не суждено было быть вместе, ведь небесная богиня была против их союза. Она спрятала избранницу парня, оставив на небе только следы ее волос, которые сейчас известны под названием Млечный путь.

В этот день незамужние девушки бросают в воду иглы для вышивания. Если они всплывут – то следует ожидать скорой свадьбы.

Бразилия

Здесь праздник приходится на 12 июня. В этот день одинокие женщины собираются вместе и делают определенные магические ритуалы. Ими они привлекают в жизнь мужчин и приближают день свадьбы.

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