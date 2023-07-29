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Где осуществить сплав на байдарках в Украине: лучшие места

Альбина Панченко
Журнал
3 минуты
1,0 т.
Где осуществить сплав на байдарках в Украине: лучшие места

Сплав на байдарках – увлекательный вид активного отдыха, который подарит вам море незабываемых эмоций и ярких впечатлений. Это отличный способ провести время с друзьями, увидеть невероятные пейзажи с необычного ракурса, отдохнуть от рутины и наполниться адреналином.

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Одним из важнейших аспектов при сплаве является безопасность. Обычно перед стартом инструктор рассказывает правила поведения на воде, обучает пользоваться инвентарем и правильно носить защитное снаряжение.

В Украине много водоемов, где это развлечение возможно и доступно. Расскажем о некоторых из них.

Где осуществить сплав на байдарках в Украине: лучшие места

Днестр

Величественная река, протекающая через Ивано-Франковскую, Тернопольскую, Хмельницкую и Черновицкую области. Она поражает крутыми каменными скалами, возвышающимися до 300 метров над водой. Здесь вы почувствуете драйв на быстрых перекатах, насладитесь энергией течения и полюбуетесь открытым пространством речной глади.

Сплавы по Днестру могут длиться от 1 до 6 дней. За это время вы успеете исследовать панорамы извилистого русла, посетить уютные поселки и интересные достопримечательности, которые оставят воспоминания на всю жизнь. В Днестровском каньоне царит специфический мягкий микроклимат, поэтому сплавы можно организовывать с середины апреля до ноября.

Где осуществить сплав на байдарках в Украине: лучшие места

Десна

Река известна достаточно сильным течением и извилистым руслом. Во время сплава вам будут часто встречаться песчаные островки и мели. Путешествие по Десне обычно длится два дня и дает прекрасную возможность погрузиться в мир дикой природы. Берега реки окружены заливными полями, поэтому вы будете проплывать вдоль незаселенных мест, где можно встретить разве что рыбаков и аистов.

Во время приключения вы сможете увидеть зеленые луга, леса, невероятные закаты и насладиться душевными посиделками у костра.

Тетерев

Река с быстрым течением, приятными песчаными пляжами и большими гранитными скалами на берегах поросших сосновым лесом. Маршрут для сплава пролегает по узкому и извилистому руслу с небольшими порогами и перекатами. Такой вид отдыха идеально подойдет для активного уик-энда.

Рекомендуем посетить затопленный Коростышевский гранитный карьер, который находится недалеко от реки. Там будет возможность любоваться крутыми скалами и прозрачной водой, цвета голубой лагуны. Для желающих культурно обогатиться предлагаем отправиться на экскурсию в замок Радомысль, где находится Музей украинской домашней иконы.

Где осуществить сплав на байдарках в Украине: лучшие места

Черемош

Сплав по одной из самых крутых карпатских рек станет настоящим приключением для тех, кто готов бросить вызов стихии. Вас поразит дикая природа гор, которая влюбит в себя с первого взгляда.

Во время путешествия вы научитесь умело управлять веслом, преодолевать мощные пороги и откроете в себе новые качества. А свежий горный воздух и поразительные панорамы станут вашими неизменными спутниками.

Ирдинское болото

Это место в Черкасской области – настоящая мекка для туристов, любящих активный отдых на воде. Маршрут сплава пролегает по настоящему торфяному болоту с разветвленными лабиринтами из камыша и кустов, растущих прямо на плавающих кочках.

Здесь вы сможете повеслить в зарослях густой ароматной ряски, понаблюдать за дикими птицами и послушать пение лягушек. Окрестные берега покрывает древний таинственный лес, поэтому у вас есть уникальная возможность воссоединиться с природой подальше от городской суеты.

Где осуществить сплав на байдарках в Украине: лучшие места

Рось

"Правая рука" Днепра считается одной из двадцати самых больших рек в Украине. Разнообразные течения, тихие затоны и обильные пороги – этот маршрут понравится и опытным, и новичкам.

Во время сплава по реке Рось вам встретятся отвесные скалы и живописные каньоны, которые очаруют вас своей загадочной красотой. После водного приключения рекомендуем посетить село Моринцы – малую родину Тараса Шевченко, где расположен дом, в котором родился известный поэт.

Итак, если вы ищете новые впечатления и незабываемые приключения, сплав на байдарках – отличный выбор. Погрузитесь в мир водных путей и узких проливов, почувствуйте силу стихии и наслаждайтесь каждым мгновением вашего путешествия.

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