Что делать в Буковеле летом: 10+ лучших вариантов

Буковель известен в Украине и за ее пределами как хороший горнолыжный курорт. Однако далеко не все знают, что в этом живописном городке есть, чем заняться и летом. Так что держите список самых интересных вариантов для вашего отпуска. Скучно точно не будет.

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Подъем на Говерлу

Мы должны были начать этот топ с наиболее классического варианта. От Буковеля до подножия Говерлы очень близко. До отправной точки одного из маршрутов на вершину самой высокой горы Украины вы можете доехать самостоятельно или с экскурсионной группой. В любом случае вас ждет интересное приключение, в течение которого вы увидите невероятные пейзажи, пройдетесь среди высоких деревьев скалистыми дорожками и дойдете до облаков. А как повезет с погодой, еще и сделаете много классных фотографий.

Катание на велосипеде

Еще одно интересное занятие, для которого в Буковеле есть все. Здесь вы можете арендовать горный велосипед и проехаться по одному из десятков маршрутов. Некоторые из них выведут вас на окраины курорта, другие же поведут прямо к скалам. А еще здесь есть экскурсионные велотуры, в течение которых вы узнаете много нового об истории этого региона и увидите скрытые от туристов уголки.

Рафтинг

Занятия не для слабых духом. Но если вы решитесь осуществить сплав быстрым местными реками, то шквал эмоций вам гарантирован.

Вариантов для такого занятия здесь множество. Есть возможность выбрать маршруты разной сложности, забронировать места для всей компании или присоединиться к другим туристам. В любом случае, вам понравится такой вид развлечений.

Экскурсия к водопаду Пробий

Один из самых полноводных и красивых водопадов Украины находится всего в 30 минутах от Буковеля – в городе Яремче. Экскурсия сюда может занять весь день, ведь здесь действительно есть на что посмотреть.

Кроме Пробия курорт вас порадует большим сувенирным рынком, волшебным видом на горы, пешеходными маршрутами, музеями и ресторанами. Так что запланируйте на поездку хотя бы несколько часов, чтобы успеть все осмотреть.

Вертолетная экскурсия

Да, Буковель предлагает даже такие развлечения. Конечно, стоят полеты не дешево – от 5 тысяч гривен. Однако, если у вас есть такая возможность, то обязательно устроите для себя такое путешествие.

Длится оно от 30 минут. За это время вы пролетите над курортом, увидите Днестр с высоты птичьего полета, полюбуетесь горами и вернетесь в начальную точку.

Путешествие в гуцульские села

Их здесь немало вокруг. Чтобы не искать самостоятельно, обратитесь в местные туристические агентства и вас отвезут в увлекательное путешествие. Здесь вы увидите деревянные домики, много овец, сыроварни и услышите, как звучит настоящая трембита.

Катание на лошадях

Конечно, мы понимаем, что практически в любом регионе Украины можно найти конные фермы, организующие прогулки. Но представьте, как это будет романтично выглядеть в Буковеле среди гор и лесов.

Поездка по канатной дороге

Летом, то есть в период межсезонья, в Буковеле работают не все канатные дороги. Однако некоторые из них перевозят туристов круглый год. Это хорошая возможность добраться до вершины одной из тамошних гор, выпить кофе в хижине с видом на Карпаты и просто насладиться спокойным отдыхом.

Пешие прогулки

Казалось бы, что интересного могут принести пешие прогулки? Однако здесь, среди Карпатских гор, есть столько интересных маршрутов, что и сосчитать трудно. Вы можете выбрать для путешествия подъем на одну из скал, дорогу к высокогорным озерам или рекам. Или просто отправляйтесь гулять по окрестностям города, где летом не так и много туристов.

Катание на квадроцикле

Еще одно экстремальное занятие для тех, кто хочет пощекотать себе нервы. Не рекомендуем сразу садиться за руль, ведь здесь, по бездорожью, ездить довольно тяжело. Попробуйте сначала побыть просто пассажиром. Если же этого вам недостаточно и вы все же собираетесь самостоятельно управлять транспортным средством, обязательно наденьте защиту и будьте осторожны.

Релаксация в SPA-центре

Пожалуй, это самый приятный пункт из всех, что мы перечислили. Буковель предлагает целое разнообразие оздоровительных процедур, которые сделают ваш отдых невероятным. Здесь есть и чан с травами, и обертывание, и купание в целебных водах, и массажи… Если обобщены, то это одно из лучших SPA-направлений Украины.

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