Стюардесса рассказала, почему ни за какие деньги бы не работала на российской яхте за $797 млн: об этих нюансах вы могли не догадываться

Американская стюардесса, работающая на элитных яхтах, заявила, что никогда бы не устроилась на российское судно Dilbar стоимостью $797. Причина кроется не в том, что ее владелец – гражданин страны-террористки, а в особенностях обслуживания огромного корабля.

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О некоторых обязанностях, которые упомянула стюардесса, большинство людей и не догадываются. Слова девушки, пожелавшей оставаться анонимной, процитировали журналисты Express (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Яхта Dilbar фактически принадлежит российскому миллиардеру Алишеру Усманову, поэтому в марте 2022 года ее конфисковали власти Германии в рамках санкций против российских олигархов во время российского вторжения в Украину. Она считается шестой по длине яхтой в мире.

Именно размер корабля и наличие там большого количества кают отпугивают стюардессу. На Dilbar работают около 100 членов экипажа.

"На яхте могут разместиться до 40 гостей, так что ее вместительность составляет около 120 человек, и она принадлежит российской семье. Это не та яхта, где ты хочешь работать. Жить и работать с другими членами экипажа иногда бывает непросто, ведь они проводят вместе буквально 24/7", – поделилась собеседница журналистов.

Кроме жизни с незнакомыми людьми ее отпугивает количество подушек и холодильников на борту.

"Российская лодка насчитывает более 1000 подушек, которые украшают каюты, и для стюардесс это огромная головная боль. Особенно для тех, кто на смене в прачечной", – сказала стюардесса.

Она поделилась некоторыми обязанностями, о которых люди редко задумываются. Однако чтобы их выполнить, стюардессы тратят много сил. К примеру, за всеми мини-барами на корабле нужно все время следить и наполнять их.

"Я работала на яхтах, где у нас было более 20 телевизоров. Из этих 20 телевизоров около 10 или 15 должны быть включены все время. Каждое утро стюардесса должна выбирать отдельный канал для каждой комнаты. Некоторые телевизоры размещают в самых странных местах, таких как ванная, чтобы люди могли смотреть их, когда пользуются туалетом, или буквально в бассейне", – рассказала девушка.

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