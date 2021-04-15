Эдирне: Турция, которой вы еще не видели

В условиях пандемии Турция остается одним из самых доступных направлений, открытых для украинцев. Эта страна настолько разнообразна, что найти идеальную перезагрузку здесь может каждый. Атмосферный Стамбул, инопланетные ландшафты Каппадокии и Памуккале, заснеженные склоны Эрджиеса, живописные горы и комфортные морские курорты Турции всегда на слуху и в представлении не нуждаются, но что делать, если тянет на что-нибудь менее "раскрученное"?

В таком случае можно отправиться, например, за 235 км от Стамбула, в маленький город Эдирне, сыгравший большую роль в истории Турции. До 1453 года он был столицей всей Османской империи, сегодня же представляет собой административный центр одноименной провинции. Эта провинция единственная в стране полностью расположена в Европе, на границе с Грецией и Болгарией. В городе всего лишь 128 тыс. жителей, но его отлично сохранившееся культурное наследие и религиозное многообразие достойны пристального внимания.

В Эдирне гармонично сосуществуют величественные мечети, болгарские православные церкви и большая синагога – все эти святыни можно за час обойти пешком. Насытившись духовным, прогуляйтесь по красивой территории Медицинского музея султана Баязида II, купите сувениры на старинном крытом рынке или посмотрите традиционные "масляные бои" Кирпкинар – они непрерывно проводятся с середины XIV века. После прогулок по историческому центру обязательно попробуйте что-нибудь из богатой местной кухни – например, жареную печень с перцем, – под вино местного производства.

OBOZREVATEL побывал в Эдирне в начале апреля и готов делиться рекомендациями.

Главный символ города – мечеть Селимие середины XVI века, внесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ее построил лучший архитектор Османской империи Мимар Синан по заказу султана Селима II, сына Сулеймана Великолепного и Роксоланы, на пике военной и культурной мощи страны. Синан также был зодчим знаменитой мечети Сулеймание в Стамбуле, но именно эту мечеть в Эдирне он считал своим лучшим творением.

Величественный архитектурный комплекс общей площадью 28 500 кв. м находится в отличном состоянии. Благодаря расположению в самом центре города на небольшом возвышении видно его отовсюду.

Глядя на размах и роскошь, колонны и минареты, мрамор и золото, витражи и ковры, замысловатые изящные узоры, менее всего ощущаешь себя в провинции – здесь определенно жив дух столицы огромной империи.

Еще одна мечеть, куда мы советуем вам зайти, также находится в центре города, рядом с крытым рынком. Мимо ее девяти куполов и резных дверей вы точно не пройдете. Эски Джами, или Старая мечеть, самая древняя в Эдирне (начало XV века) и очень необычная – в основном благодаря каллиграфическим работам на стенах.

Чтобы как следует прочувствовать многокультурный дух Эдирне, зайдите также в Большую синагогу и Болгарскую православную церковь Святого Георгия. Еврейская и болгарская общины сыграли большую роль в становлении региона, хотя сейчас в Эдирне осталось не так много их представителей.

Большую синагогу, вмещавшую 1200 человек, открыли в 1909 году, вслед за пожаром, уничтожившим в начале века десятки зданий иудейской общины. В 1930-х годах, столкнувшись с преследованиями, многие евреи бежали из Эдирне в Грецию и США, но Большая синагога все равно продолжала работу – ее закрыли аж в 1983-м.

В 1990-х ветхое здание выкупили турецкие власти и после масштабных ремонтных работ вновь открыли как синагогу в 2015 году. В честь открытия Муниципалитет Эдирне повесил на улице у синагоги плакат: "Добро пожаловать домой, наши старые соседи!"

Когда-то в Эдирне было 17 действующих болгарских церквей, теперь же их, как и болгар, осталось совсем немного. Действующую Церковь святого Георгия, которую мы рекомендуем вам посетить, построили в 1880 году в квартале Кийик – в прошлом он был одним из четырех местных болгарских районов.

Строительство храма профинансировал султан Абдулахмет II, а вот внутреннее убранство, в том числе иконостас, создавалось на средства местной болгарской общины. В 2004 году храм открыли после реконструкции и повторно освятили, причем на церемонии лично присутствовал премьер-министр Болгарии.

Прямо на территории церкви находится шесть мраморных надгробий болгарских офицеров, погибших в 1913 году, во время Второй Балканской войны. На втором этаже работает этнографическая выставка и библиотека с книгами на болгарском.

Во второй половине XV века по заказу султана Баязида II в Эдирне появился внушительный комплекс зданий: в него входила входила больница, которая функционировала аж до 1877 года, а также медицинская школа, где обучали персонал для этой больницы.

В 1997 году, после реконструкции, на территории комплекса открыли необычный медицинский музей. Особое место в экспозиции уделили психиатрическому отделению бывшей больницы, где в древности испытывали нетрадиционные методы лечения с помощью запахов, звука, цвета и общения с животными.

Территория музей медицины очень обширна и отлично благоустроена. Здесь можно прогуливаться, как по парку, – в компании павлинов, например.

Ежегодно в первых числах июня в Эдирне проходит народный фестиваль. Его главное событие - соревнования по традиционной турецкой "масляной борьбе" Киркпинар, одной из древнейших в мире.

В этом виде спорта нет деления на весовые категории – только на уровни мастерства. Под барабанный бой, сразу после выступления танцоров в национальной одежде, на поле выходят двое политых маслом борцов в кожаных штанах и вступают в поединок. Побежденные выбывают, а победители пытаются одолеть друг друга, пока не определится чемпион.

Чтобы стать борцом, мальчику приходится обучаться мастерству с раннего детства.

Крытый рынок в Эдирне – не только место для шопинга, но и полноценный памятник архитектуры. Его построил в 1569 году главный зодчий империи Мимар Синан, которого мы упоминали выше. Рынок представляет собой традиционное для той эпохи строение: 300 метров в длину, купола на крыше, шесть входов и два параллельных ряда магазинов (в общей сложности их около 130).

Ассортимент – традиционный для турецких базаров, но все намного дешевле, что в популярных туристических местах. Если планируете привезти домой сувениры или сладости, покупайте их в Эдирне.

Рынок находится в самом центре города. Рядом с ним – оживленная улица с магазинами, кафе и ресторанами, где можно отлично провести время и посидеть за чашечкой кофе. В период локдауна заведения работают на вынос, во время нашего визита функционировали также летние площадки.

Безопасность – туристический тренд номер один в Турции сегодня, на пике очередной волны Covid-19. Еще весной прошлого года Министерство культуры и туризма страны запустило программу сертификации "Здоровый туризм". Накануне нового туристического сезона программа внедряется с усиленной активностью: все больше отелей, ресторанов и других заведений обеспечивают максимальную безопасность гостей и получают сертификат Safe Tourism. Кстати, обратите внимание на его наличие при выборе места для отдыха.

На момент нашего визита в Турции действовал локдаун выходного дня и комендантский час вечером. Эти ограничения не касались иностранных туристов, в отличие от требования всюду, даже на улице, носить маску и соблюдать социальную дистанцию. Выходя из отеля, берите с собой документы и специальный туристический HES-код. Его вы можете скачать на свой смартфон, заполнив максимум за 72 часа до поездку специальную форму на сайте турецкого минздрава.

Кроме того, минимум за 72 часа до пересечения границы вам понадобится сдать ПЦР-тест на Covid-19 и забрать в лаборатории справку с результатами на английском языке с мокрой печатью.

При возвращении в Украину также понадобится справка с результатами теста, сделанного за 48 часов. Если его нет, по прилету скачайте приложение "Дій вдома", сдайте тест и дождитесь результата в самоизоляции.

Обратите внимание: в период пандемии правила часто меняются. Перед поездкой обязательно уточните все детали.