Колориты Стамбула: полезная информация о поездке и познавательный тест

Даже во время жесткого локдауна украинцы имеют возможность путешествовать. К счастью, для нас все еще открыты границы такой яркой и многогранной страны, как Турция. Ранее мы рассказывали, почему стоит отправиться в Каппадокию и чем там заняться, сегодня же речь пойдет о Стамбуле, настоящем клондайке для любителей истории, архитектуры, экскурсий, неспешных прогулок, шопинга, аутентичной еды, фотографии и красивых видов.

Этот величественный город с 15-миллионным населением, основанный в 667 году до н.э., успел побывать столицей четырех империй: Римской, Византийской, или Восточной Римской, Латинской и Османской, впитать себя традиции десятков разных культур. Именно эта многокультурность сформировала его современное лицо и атмосферу.

Если вы едете в Стамбул впервые и на короткое время, не пытайтесь охватить сразу все, что рекомендуют путеводители и блогеры — только устанете. Этот город больше Киева в шесть раз. Мест, достойных посещения, здесь хватит на много лет, так что расслабьтесь и наслаждайтесь главным: душой, атмосферой и неугасаемой жизнью. Поселитесь в отеле с видом на Босфор, гуляйте, пробуйте уличную еду, любуйтесь узорами дворцов и мечетей, провожайте глазами проплывающие кораблики, чаек и закаты.

В начале апреля OBOZREVATELотправился в Стамбул, чтобы на своем опыте протестировать новые правила въезда и выезда из страны (о них читайте в конце), разведать обстановку и набраться незабываемых впечатлений.

Чтобы попасть в Турцию, помимо авиабилетов, загранпаспорта и брони в отеле вам понадобится:

Максимум за 72 часа до въезда сдать ПЦР тест на COVID-19 и забрать в лаборатории справку с мокрой печатью на английском языке - ее вы предъявите сотрудникам авиакомпании и на въезде.

Максимум за 72 часа до въезда заполнить форму на сайте Министерства здравоохранения Турции и получить HES-код (идентификационный код туриста). Этот документ вам пригодится не только на паспортном контроле, но и для посещения музеев, торговых центров и т.д - можно показывать его с экрана телефона.

Туристическая страховка, покрывающая COVID.

Обратите внимание на новое важное требование: тест на COVID-19 при въезде обратно в Украину, сделанный максимум за 48 часов до пересечения границы, которое нужно показать на паспортном контроле. Тест можно сдать в Турции, как это сделали мы, либо уже в Украине по прилету. Правда, в последнем случае придется установить приложение "Дій вдома" и дождаться результатов в самоизоляции.