Что запрещают женщинам в разных странах мира: странные и нелепые законы

Годы борьбы женщин за свои права принесли результаты. Но в полной мере даже в самых прогрессивных странах равноправие не установлено. Это отражается на всех уровнях: от экономического до социального. Самые нелепые законы мира – в подборке OBOZREVATEL.

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Франция

Долгое время власти этой страны контролировали одежду своих гражданок. Под запретом были даже брюки. Но, к счастью, эти постановления уже не действуют. На смену им пришла новые – теперь нельзя носить на пляжах буркини, это специальный купальник для мусульманок, покрывающий практически все тело. Закон объясняют тем, что это должно оберегать право на конфиденциальность самих женщин. Как именно – пока непонятно.

Иран

Власти этой страны против того, чтобы женщины смотрели футбол. Это связано даже не с самой игрой, а с голыми ногами спортсменов и криками болельщиков. Поэтому гражданкам Ирана приходится переодеваться в мужчин, чтобы пройти на стадион. Конечно, если их только не поймают в таком наряде.

Туркменистан

Местные женщины не имеют права покупать сигареты. При этом закон существует всего несколько лет. Хотя есть один способ его обойти. Следует получить у нарколога официальную справку, подтверждающую наличие зависимости от табака.

Йемен

Законодательство этой страны не ровно расценивает показания в суде людей разного пола. Так женщина не может быть свидетелем по делам, касающимся домашнего насилия, предательства или клеветы.

Мали

В случаях разводов мужчины имеют право на всю собственность женщин. Даже если она была получена до замужества и пара составляла брачный контракт.

Свазиленд

Эта маленькая страна Африки решила бороться с безнравственным поведением своими методами. Так гражданкам государства нельзя надевать мини-юбки. За это они получат штраф или даже сядут за решетку на полгода.

Индонезия

В разных районах страны местные власти могут устанавливать свои законы. Так в провинции Ачех женщинам запретили управлять мотоциклами, потому что это провоцирует мужчин за рулем. А в регионах Суматра и Ява обсуждают возможность проведения "девственных тестов" для школьниц с последующим запретом учиться для тех, кто имел половые отношения.

Америка

Странно видеть такую развитую страну в этой подборке. Но в некоторых штатах все еще действуют бессмысленные законы, ущемляющие права женщин. Большинство из них, по сути, абсолютно не работают. Так в Калифорнии нельзя управлять машиной в халате, а во Флориде незамужним женщинам запрещено прыгать с парашютом в воскресенье.

Конго

Гражданки страны должны получить разрешение мужчины, если они хотят устроиться на работу. Такой странный запрет достаточно распространен в мире. Подобные законы действуют в Катаре, Судане, Мавритании.

Саудовская Аравия

В этой стране действуют многие законы, которые можно расценивать как сексистские. Только недавно здесь отменили приказ, запрещавший женщинам водить автомобили. Тем не менее, еще действует постановление о том, что гражданки государства не имеют права на путешествия, поступление в вузы и трудоустройство без разрешения одного из родственников. Это может быть отец, муж, брат или даже сын.

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