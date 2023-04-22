Что почитать в самолете: 10 книг для комфортного полета

Несколько часов в самолете можно провести по разному. Кто-то спит, смотрит фильм или слушает музыку. А некоторые предпочитают чтение. OBOZREVATEL подобрал 10 книг, идеально подходящих для полета.

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Чайка Джонатан Левингстон (Ричард Бах)

Это повесть о птице, которая не хотела следовать навязанным правилам. Она отбилась от привычного маршрута и полетела своим путем. Конечно, было не просто. Но свобода выбирать себя – большое счастье в жизни. Историю написал потомок известного композитора Ричард Бах, работавший пилотом и обожавший небо.

Бог никогда не моргает. 50 уроков, которые изменят твою жизнь (Регина Бретт)

Это сборник чувственных эссе американской журналистки, прошедшей много испытаний на своем пути. Регину покинул муж, она сама воспитывала дочь и вела борьбу с раком. Свои уроки она публиковала в авторской колонке. Впоследствии это переросло в книгу, которая дарит надежду на лучшее завтра и благодарность за то, что имеешь сегодня.

Три новеллы (Фредрик Бакман)

Теплые и нежные истории можно описать тремя словами – "сказки для взрослых". Бакман пишет интересные рассказы о людях, их мыслях и поступках. Простые сюжеты и особый стиль наполняет произведения автора некой легкостью. Благодаря этому они читаются на одном дыхании.

Печальные факты о животных (Брук Баркер)

Брук Баркер – не только хорошо пишет забавные истории о животных, но и неплохо рисует. Каждая страница этой книги украшена авторскими иллюстрациями писательницы и малоизвестными фактами. К примеру, о том, что самка хорька может умереть, если вовремя не найдет себе партнера.

Когда снег пахнет мандаринками (Дорж Бату, Андрей Бачинский, Надя Белая и другие)

Это сборник атмосферных рождественских рассказов о подростках, которые сталкиваются с разными приключениями в зимнюю пору. Авторы создали свой мир, переполненный настоящими чувствами и эмоциями, где нет места для лжи и масок. И что бы то ни было в этих небольших эссе, их герои всегда найдут выход. Книга понравится как детям, так и взрослым.

Квартира на двоих (Бет О'Лири)

Мужчина и женщина снимают одну квартиру на двоих. При этом они никогда не встречались. Она работает днем, он – ночью. Находиться в помещении вместе им запрещено. Но из-за необходимости в решении общих вопросов они начинают переписываться, что впоследствии перерастает в настоящую любовь. Книга погрузит вас в ностальгию по временам, когда "сообщения" писали от руки.

Зеленый Свет (Мэтью Макконаги)

Казалось бы, это должна была быть очередная автобиографическая книга от звезды, которых уже тысячи. Однако это нечто гораздо большее. Автор передал свое мышление, показал, как важно правильно воспринимать проблемы и поражения и что заставляет его идти дальше, даже когда нет сил. Это книга о мышлении, мотивации и душевных переживаниях.

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