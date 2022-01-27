Блогер показала 'обратную сторону' идеальных фото из путешествий в Instagram

Тревел-блогер по имени Луиза Трумэн показала "обратную сторону" идеальных фотографий из путешествий, которые часто можно увидеть в Instagram. Студенка утверждает, что один удачный кадр создает иллюзию легкой и непринужденной поездки.

Однако, по словам автора, за камерой часто остаются неприятные детали и часы изнуряющих переездов. Соответствующее видео она выложила на свою страницу в TikTok (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В частности, Луиза представила три варианта совершенно разных фотографий из одних и тех же путешествий.

На первом снимке она в Коста-Рике позирует на берегу Карибского моря. Блогер сфотографировала себя в бикини на фоне живописного заката.

Видео дня

Однако, чтобы добраться до места съемки, ей пришлось тяжело и долго идти с большим рюкзаком, а в номере отеля автора видео ждала "борьба" с маленькими насекомыми.

Во время второй представленной поездки девушка с подругой сделали триумфальный кадр в Гватемале на вершине вулкана, но не опубликовали изнурительную дорогу по горным склонам, во время которой их застала непогода.

Напоследок Луиза показала фотографию возле поселка Мачу-Пикчу, и пока подписчики студентки радовались, что она увидела поселение древней цивилизации, сама автор фото спала на рюкзаке под открытым небом.

Пользователи TikTok пришли в восторг, увидев "обратную сторону" путешествий. "Спасибо, что поделилась этим", "Это так точно", "Большинство времени ты потный, зловонный и измученный, но это того стоит", "Как опытный турист говорю, что это вызвало у меня смех", – написали они.

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