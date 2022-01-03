Блогерша показала, как модели в Instagram создают идеальные фото

Блогерша по имени Даниэль Джо Ли показала, как модели в Instagram делают свои идеальные фото, и объяснила, почему это плохо для обычных девушек. Когда-то подобные красавицы заставили ее чувствовать себя неполноценно.

В противоположность удачному позированию, девушка также показала свою настоящую "неидеальную" фигуру в TikTok. Кроме этого она поделилась, как можно избавиться от комплексов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Молодая инфлюэнсерша призналась, что в подростковом возрасте очень придирчиво относилась к своему телу и сравнивала себя с другими девушками в школе.

Видео дня

Однако в более сознательном возрасте, ей удалось встретить своего молодого человека, который научил избранницу любить и принимать себя, а также гордиться своими особенностями.

Даниэль зарегистрировала аккаунт в TikTok, чтобы помогать неуверенным в себе девушкам. Ее страница уже насчитывает почти 50 тысяч подписчиков.

На одном из видео Джо Ли в белом облегающем платье соблазнительно выгнула спину, стоя боком к камере. Таким образом, она создала иллюзию стройной и подтянутой фигуры.

"Не разрешайте этим моделям в Instagram ввести вас в заблуждение, это все подделка", – написала она.

Сразу после эротической позы блогерша повернулась к объективу прямо и потрясла животом.

"Это все для социальных сетей и. Гордитесь своим несовершенством и любите себя. Вы прекрасны", – заключила Даниэль.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об инфлюэнсерше по имени Софи Лайт, показавшей полностью обнаженное фото, заявив, что "иметь живот и целлюлит – не менее сексуально". Будучи фитнес-тренером, блогерша не считает, что стройное тело – ключ к счастью.