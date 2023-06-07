Безлимитное шампанское и собственный пианист: что предлагают гостям самые дорогие отели мира

Кто из нас не мечтал хоть раз в жизни остановиться в президентском люксе самой дорогой гостиницы? Такой, где большие и просторные комнаты, бассейн прямо на балконе и вид из окна, который трудно описать словами. А есть те, для кого такая жизнь – реальность. Поэтому держите список лучших размещений мира. Кстати, ночь в некоторых из них стоит не меньше квартиры в Киеве.

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5 место – Laucala Island Resort (Фиджи)

Только представьте: отдаленный от цивилизации остров Лаукала, окруженный водами Тихого океана, высокие пальмы и невероятные пляжи. Именно среди такой красоты расположена гостиница Laucala Island Resort, которую небезосновательно называют раем для миллионеров.

Местные виллы, размер каждой из которых составляет от 170 до 1200 квадратных метров, занимают треть всей суши. Кстати, это единственное размещение на всем острове, где одновременно могут проживать не более 250-300 туристов. Так что вашему спокойному (или не очень) отдыху никто не помешает.

Состоятельные люди, приезжающие сюда в отпуск, могут выбрать для себя дома с видом на океан или горы. Также есть виллы, спрятанные среди тропического леса или на самой высокой точке острова.

Все гости имеют круглосуточно доступ к бассейну-лагуне, площадью почти 2 тысячи квадратных метров, 5 ресторанам, поля для гольфа, SPA-комплексу, школе верховой езды и дайвинг-центру. Кстати, за каждой виллой закреплен дворецкий и другой обслуживающий персонал, а местные повара могут приготовить под заказ любое блюдо.

Еще один интересный нюанс: рядом с каждым домом находится небольшая лодка, с помощью которой можно передвигаться по острову. Если это не ваш вариант, то вас доставят куда угодно на местном экологическом транспорте.

Цена одной ночи в Laucala Island Resort составляет от $25 000.

4 место – Atlantis Paradise Island Resort (Багамы)

Остров Парадайз уже давно стал синонимом больших денег. Здесь находятся одни из лучших и самых дорогих отелей мира, среди которых, безусловно, Atlantis Paradise Island Resort.

Это не просто размещение для туристов, это целый город, имеющий 4 тысячи номеров разного класса и размера, 10 теннисных кортов, более 30 ресторанов с разной кухней, 11 бассейнов, казино и поле для гольфа. Если вы думаете, что это все, вы ошибаетесь. На территории отеля есть аквапарк и подводный тоннель, в котором можно полюбоваться акулами, скатами и другими морскими жителями.

Гости могут выбрать среди тысяч различных номеров с разным оформлением и видами из окна. Самый большой из них имеет 10 просторных комнат, общей площадью 900 квадратных метров.

Обслуживание здесь, конечно же, тоже на высоком уровне. Вы круглосуточно можете рассчитывать на любые услуги: от уборки номера или приготовления деликатесов до SPA-процедур.

Стоимость такого удовольствия – от $25 000 за ночь.

3 место – Four Seasons (Нью-Йорк, США)

Самый дорогой отель Соединенных Штатов Америки расположен прямо в центре всемирно известного района Нью-Йорка – Манхэттен. Это роскошная многоэтажка с панорамными окнами, комфортабельными номерами и шокирующими ценами.

В распоряжении гостей на протяжении всего проживания в Four Seasons находится безлимитное посещение массажа, ресторан с самыми вкусными деликатесами от именитых шеф-поваров, а также неограниченное количество шампанского и черной икры.

Самый большой номер расположен на 52 этаже. Он состоит из 9 комнат и 4 балконов. Интересно, что здесь можно увидеть подлинники произведений искусств известных художников и скульпторов.

Ночь в этом отеле стоит от $34 000.

2 место – Grand Resort Lagonissi (Лагониси, Греция)

В этом невероятном отеле на берегу Саронического залива останавливались Леонардо ди Каприо и Мел Гибсон. И не удивительно, ведь здесь созданы все условия для комфортного отдыха.

На территории площадью 29 гектаров расположены большие и удобные виллы, каждая из которых имеет собственный пляж, бассейн и сауну. Круглосуточно гости могут воспользоваться услугами шеф-повара, который приготовит им любое блюдо даже если ради этого придется самолетом доставлять какие-то продукты. Также за каждым домом закреплен дворецкий, готовый исполнить даже самое странное пожелание туристов. А еще здесь есть пианисты, работающие практически круглосуточно.

Кроме того, здесь есть массажные кабинеты, бассейны с подогревом, 10 ресторанов, фитнес-клуб и SPA-центр. Стоимость одной ночи составляет от $35 000.

1 место – Grand Hyatt Martinez (Канны, Франция)

Этот отель по праву можно считать самым лучшим в Европе и за ее пределами. Он насчитывает не так много номеров, но имеет множество интересных особенностей. К примеру, на территории Grand Hyatt Martinez размещена немалая коллекция уникальных картин, каждая из которых стоит тысячи долларов. А еще здесь несколько ресторанов, террасы, джакузи, SPA-центр и еще много всего, что делает отдых невероятным.

Самый дорогой номер площадью 300 квадратных метров считается самым большим пентхаусом на территории ЕС. Он оформлен в стиле арт-деко, имеет мраморную ванную комнату и террасу с видом на набережную Круазет.

Все гости отеля круглосуточно могут пользоваться услугами личного дворецкого, посещать частный пляж, ходить на массаж и пробовать вкусные блюда. А еще здесь можно отдыхать с домашними питомцами, но за них нужно будет доплатить.

Стоимость номеров начинается от $45 000 за ночь.

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