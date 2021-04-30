All inclusive времен локдауна: как живется сегодня на одном из лучших курортов Турции

Во времена пандемии людям как никогда нужен отдых, глоток свежего воздуха и шанс переключиться. Сегодня отпуск – это не прихоть, а способ сохранить психическое здоровье и предотвратить выгорание. Отличный вариант для украинцев в этом году – гостеприимная Турция. Несмотря на недавнее усиление карантинных ограничений для местных, туристов они почти никак не касаются, особенно тех, кто выбрал формат all inclusive.

OBOZREVATEL отправился в один из лучших курортных отелей Анталии – Rixos Premium Belek, – чтобы понаблюдать за эпичной битвой шеф-поваров и заодно убедиться: жизнь здесь по-прежнему бьет ключом, орхидеи, лилии и каллы на столах – живые, а беспрецедентные меры безопасности сделаны максимально незаметными для гостей.

Даже если вы предпочитаете активный отдых и от одного только термина all inclusive начинаете скучать, в Rixos Premium Belek с большой вероятностью измените свое мнение. И, возможно, так расслабитесь, что откажетесь выбираться из этого рая на экскурсии.

На утопающей в зелени территории в 40 гектаров с 700-метровым пляжем вы не только всегда найдете, чем заняться, но и будете вечно разрываться между "хотелками".

Поваляться на пляже или расслабиться с коктейлем в пляжном клубе?

Поплавать в море – уже в конце апреля температура воды оказалась вполне комфортной – или в бассейне с подогревом до 30°C?

Устроить ужин в одном из заведений а-ля карт или попытаться объять необъятное меню ресторана в главном корпусе?

Забыть обо всем в хаммаме Anjana Spa, позаниматься в спортзале или погулять по местному дендропарку под пение птиц?

Поехать в парк аттракционов Land of Legends – для гостей визит входит в стоимость, автобусы курсируют каждый час – или принять участие в одном из мероприятий на территории? Какой из баров предпочесть для посиделок? Это будет сложный выбор!

Если с вами есть дети – отдельно поздравляем! Для них – и для того, чтобы вы наконец расслабились – здесь созданы все условия. Даже если поленитесь ехать в Land of Legends, где малышня гарантированно визжит от восторга, на помощь придет Rixy Kids Club с кучей горок, развлечений, полезных занятий и детским рестораном.

Будут для них и другие радости. Например, 23 апреля, в День защиты детей и национального суверенитета Турции, малышей вот так красиво развлекали аниматоры в костюмах.

Несмотря на локдаун, в Rixos Premium Belek постоянно происходит что-то увлекательное: мероприятия с участием звезд, концерты и даже презентации книг. И это помимо ежедневных дискотек, занятий с тренерами в бассейне и волшебных процедур в спа.

Во время нашего визита гвоздем программы стала Rixos Chefs’ Battle – первая битва нового международного проекта, где шеф-повара сети отелей Rixos соревнуются в мастерстве с именитыми кулинарами разных стран. Со стороны Украины освещать событие приехала, в том числе, ведущая "Светской жизни" Катя Осадчая.

Приятно, что "первая ласточка" битвы также была украинской: звездная кулинар Татьяна Литвинова, экс-член жюри украинской версии популярного ТВ-шоу "Мастер Шеф", сражалась с шеф-поваром Rixos Premium Belek Умитом Челиккая – и даже одержала победу с перевесом в один балл.

Битва шеф-поваров проходила на кухне нового концептуального мясного ресторана Aksam, где традиции турецкой и османской кухни гармонично сочетаются с последними мировыми гастрономическими трендами. Здесь постоянно хочется фотографировать: интерьер, изысканные блюда в необычной посуде, ну и, конечно, друг друга на фоне такой красоты.

Главная фишка Aksam – мясные блюда, включая очень необычные (например, костный мозг, поданный прямо в кости). "50 оттенков мяса" – так мы прозвали этот ресторан между собой, устав подсчитывать соответствующие позиции в меню. Хотя, справедливости ради, для вегетарианцев здесь также нашлись варианты.

По условиям батла, каждый шеф за три часа должен был приготовить и сервировать из полученного набора продуктов три блюда: необычную закуску, любое блюдо итальянской кухни на свой выбор и авторский десерт.

Первое задание – закуска – было усложнено тем, что прямо перед началом батла шефов попросили обменяться заявленными ранее продуктами. Таким образом, вместо домашней заготовки им пришлось готовить блюдо-экспромт. Трюк не смутил опытных мастеров, а лишь добавил интриги.

В итоге Татьяна Литвинова приготовила:

Цыпленка, фаршированного сморчками с весенними овощами и соусом "вителло тонато"

Равиоло с вытекающим желтком, рикоттой со шпинатом и копченым лососем, спаржей и трюфелем

Клубничную меренгу с ванильным кремом, тартаром из клубники, сорбетом из щавеля и хрустящим слоем.

Шеф-повар Rixos Premium Belek Умит Челиккай предложил жюри такие блюда:

Маринованный лосось на подушке из авокадо со сливочным соусом и черной икрой

Камбала на пару с соусом из морепродуктов и муссом из маракуйи

Тирамису

Международное жюри конкурса, состоящее из постоянных гостей Rixos и представителей медиа, оценивало каждое конкурсное блюдо по двум критериям: вкус и подача. Чтобы оценки были объективными, авторство всех блюд оставалось секретом до объявления результатов.

Возглавил жюри известный болгарский писатель, полиглот – знает 11 языков! – и интеллектуал Николас Димитров, автор международного бестселлера "Дилер реальности" в жанре "психологический киберпанк". Книга вышла в том числе на русском и украинском – обязательно почитайте и оцените, как автору удалось задолго до пандемии угадать тренд перетекания жизни в виртуальность.

"Я большой фанат Rixos и еще больший фанат хорошей кухни, поэтому с радостью согласился стать судьей в этом проекте. Меня очень впечатлили профессионализм и креативность обоих шефов – они оба достойны победы, и оценки жюри это подтвердили. Однако, главные победители здесь – гости отеля, которые получили и новый ресторан, и новое яркое шоу. В моем киберпанк-романе есть сцена фантасмагорического ужина в роскошном ресторане. Если бы я писал ее сегодня, я бы точно взял за основу ресторан Aksam с его уникальным мясным дисплеем и фантастическим дизайном", – делится впечатлениями Николас.

"Наш отель гордится своей отличной и разнообразной кухней, поэтому мы c радостью согласились провести первую битву шефов Rixos именно у нас, – сообщил управляющий директор Rixos Premium Belek г-н Бариш Мюселлим (Barış Müsellim). – Сегодня люди, как никогда, нуждаются в переключении и развлечениях, и мы продолжаем работать над тем, чтобы дать нашим уважаемым гостям еще больше возможностей насладиться незабываемым отдыхом в атмосфере роскоши, высокой кухни и первоклассных услуг по системе "Все включено – Все эксклюзивно".

По просьбе отеля после батла Татьяна Литвинова провела кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Для проведения детского мастер-класса отлично подошел ресторан Yummy на территории детского клуба Rixy Kids Club, спроектированного специально для маленьких гостей отеля. Около трех десятков малышей вместе с Татьяной колдовали над брауни с соленой карамелью, попкорном и мороженым, а потом угощались ими.

А во взрослом мастер-классе в основном ресторане отеля участвовали также украинские журналисты. Готовили, кстати, одно из блюд батла: равиоло с вытекающим желтком, рикоттой со шпинатом и копченым лососем, спаржей и трюфелем.

"Я регулярно даю практические уроки кулинарии онлайн, но участие в батле и мастер-классах вживую дарит особый драйв и вдохновение. С удовольствием открыла для себя высокие стандарты кухни Rixos, особенно впечатлило качество продуктов. В любом отеле, где мне доводится бывать, я сразу обращаю внимание на выпечку, свежие овощи и фрукты. По их виду и вкусу можно судить о кухне всего отеля. В Rixos Premium Belek кухня точно на высоте, здесь даже есть собственный огород со свежей клубникой, сезонными овощами и пряными травами, которые попадают на стол прямо с грядки!" – поделилась впечатлениями Татьяна Литвинова.

Особого упоминания в Rixos Premium Belek достойна еда. Не зря ведь именно в этом месте решили провести международную битву шеф-поваров.

Мясо, рыба и морепродукты в любом виде, сыры, бастурма, суджук и гезлеме, овощи, фрукты, джемы и мед, десерты настолько красивые, что их жалко есть, огромный выбор хлеба и выпечки, свежевыжатые соки и элитный алкоголь – заранее предупреждаем: отведать все не получится даже за две недели. И это только в главном ресторане – всего их здесь восемь.

Если вдруг вы проспали завтрак или пропустили обед – сразу спускайтесь на фудкорт. Здесь всегда доступны напитки, кумпир (местное блюдо из печеной картошки), бургеры, курочка, фрукты, вафли с наполнителями и прочие перекусы.

По пути в номер загляните в кондитерскую Eclair и побалуйте себя удивительными сладостями, каждый день разными, с чаем или кофе от Starbucks. Starbucks, кстати, здесь есть даже на пляже.

Вечером здорово (по себе знаем) допоздна сидеть большой компанией в Lobby Bar, где есть любая выпивка, или в Irish Sports Bar.

Ну а если тянет на 50 оттенков мяса и османскую кухню – без колебаний бронируйте столик в уже упомянутом Aksam (в переводе с турецкого это значит "вечер").

Один из ужинов нашей группы прошел в клубном ресторане органической кухни Club House, расположенном в самой роскошной части курорта – Club Prive by Rixos. Именно здесь, на идиллических виллах, окруженных зеленью, цветами и изумрудной водой бассейнов, предпочитают останавливаться богачи и знаменитости. Добираясь до этого сногсшибательного места, вы точно оцените масштабы и разнообразие территории отеля – а еще налюбуетесь красивыми деревьями и наслушаетесь пения птиц.

Релакс релаксом, но во времена пандемии безопасность должна быть на первом месте. И в Rixos Premium Belek об этом заботятся по полной программе. Весь персонал курорта привит от COVID-19, носит маски и перчатки, а здоровье каждого сотрудника ежедневно мониторят. Еда огорожена специальными лентами, а блюда подают официанты.

Поскольку въезд в Турцию возможен только с негативным тестом на COVID-19, возможность заразиться от гостей также минимальна. Расставленные по территории камеры измеряют температуру гостей (и, кстати, каждого узнают в лицо). Всюду встречаются специальные стойки, где можно продезинфицировать руки и взять новую маску.

В каждом номере есть запас масок и антисептиков, дезинфицирующие салфетки – и этот запас можно пополнить в любую минуту.

Если ваши планы на отдых еще не сложились, смело рассматривайте Rixos Premium Belek – рай на 40 гектарах, где желания исполняются, а порядок в голове наводится сам собой. Перед тем, как ехать, хорошо изучите правила для туристов – они могут меняться