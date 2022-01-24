5 опасных стран, куда все равно ездят туристы

В погоне за новыми впечатлениями туристы готовы уехать даже в самые опасные уголки мира. Но далеко не всегда это решение оправдано. В некоторых государствах риск стать жертвой преступников настолько велик, что практически нет шансов выбраться оттуда без проблем. Куда лучше не отправляться в отпуск – в подборке OBOZREVATEL.

Что касается красоты природы, на территории этой страны даже сомнений нет. Но тотальная безработица сделала местных жителей очень жестокими. В поиске денег многие идут на нарушения законодательства. Иностранцы же вызывают особый интерес у преступных групп. Ограбление – самое невинное, что здесь может произойти. Были случаи, когда европейских женщин продавали в сексуальное рабство или убивали для нелегальной продажи органов.

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В первую очередь сюда приезжают ради сафари в пустыне. Большая часть территория страны находится в Сахаре. Поэтому температура воздуха обычно составляет около 50 градусов. Но это далеко не единственная проблема государства. Здесь уже несколько раз происходили революции и государственные перевороты, экономика была практически уничтожена, политическая элита фактически не контролирует население. Вдобавок к этому – полное отсутствие правоохранительной и медицинской систем.

Арабская страна пользуется невероятной туристической популярностью. Здесь находятся древние религиозные и культурные сооружения, которые могут представлять большой общественный интерес. Однако длительная война стерла былую красоту этого государства, разрушила большинство дорог и домов. Власти уже давно не контролируют ситуацию, а граждане устали от постоянных противостояний. Из-за частых обстрелов и сложной политической ситуации туристам опасно приезжать на эту территорию.

Не смотря на высокий уровень преступности, в эту страну приезжает достаточно много туристов. Дешевое жилье и питание, а также множество интересных мест привлекают иностранцев. Однако это лишь хорошая картинка, за которой скрываются сотни случаев ограблений, вооруженных нападений и даже убийств. Уровень безработицы и экономики заставляет граждан идти на преступления, лишь бы прокормить свои семьи. Иностранцы же для них – легкая добыча.

Горные пейзажи и большой выбор пляжей – вот для чего приезжают туристы на Гаити. Здесь действительно можно найти лучшие природные условия для занятий серфингом и дайвингом. Но политическая система в государстве настолько неустойчива, что восстания и революции могут прогреметь в любой момент. К тому же это очень бедная страна, где большая часть населения уже много лет страдает от безработици. Поэтому и преступность здесь процветает.

Ранее OBOZREVATEL писал о самых безопасных странах мира для туристов.