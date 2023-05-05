Скрытые рестораны и финансовая полиция: 20+ фактов об Италии, удивляющие туристов

Пожалуй, в мире не так много людей, не мечтающих побывать в Италии. Старинный Колизей, окутанный мифами Рим, романтическая Венеция и всегда помпезная Флоренция. Это делает страну моды и вина одной из самых популярных среди туристов. Но все они хотя бы на миг приходят в шок, когда сталкиваются с привычными для местных вещами. О чем идет речь? Читайте в подборке OBOZREVATEL.

Видео дня

Немного общей информации

Название Италии дали греки несколько столетий тому назад. В переводе она означает "страна телят", потому что именно этих животных раньше здесь массово разводили.

Итальянцы считают себя потомками древних римлян. Но историки до сих пор спорят на этот счет, ведь точных подтверждений или опровержений этому нет.

Итальянцы – очень талантливый и изобретательный народ. Именно поэтому они считаются новаторами в разных областях. Здесь находится самый древний в Европе университет – Болонский, первый из всех известных человечеству банков и первая пиццерия. Кроме того, старейший кинофестиваль в мире – Венецианский – тоже родом отсюда.

А еще итальянцы очень ценят свою свободу. Видимо, поэтому на территории страны расположены два независимых карликовых государства – Ватикан и Сан-Марино. Последнее, кстати, считается древнейшей республикой в мире. Именно здесь впервые была принята официальная конституция.

Музеи и достопримечательности

Италия собрала на своей территории 60% охраняемого ЮНЕСКО культурного наследия. Речь идет о 53 достопримечательностях и около 3 тысячах музеев.

В Риме находится, пожалуй, самый необычный музей в мире, посвященный душе, попадающей в чистилище. Хотя, это и не удивительно, если вспомнить, что автор легендарной "Божественной комедии" Данте Алигьери родился в этих краях. Кстати, современный итальянский язык – это, на самом деле, флорентийский диалект, принятый после выхода в свет вышеупомянутой книги.

Недалеко от Флоренции в городе Пистойя расположен еще один интересный музей, где можно найти все о лжи.

А еще Италия славится фонтанами. Ежедневно в крупнейший из них – "Треве" – туристы набрасывают монетками по 3000 евро.

Скрытые рестораны и пристрастие к пицце и пасте

"Блат" в Италии – одно из главных понятий, распространившееся даже на ресторанную сферу. Здесь существует много роскошных заведений питания, в которые невозможно попасть без чьей-либо рекомендации.

Хотя здесь есть и немало доступных для туристов кафе и ресторанчиков. Однако советуем выучить несколько слов на итальянском, потому что при заказе на английском языке вам придется платить вдвое дороже. Во многих заведениях есть даже два меню: для местных с умеренными ценами и для туристов с заоблачными.

В этой стране обязательно нужно попробовать хотя бы один из 2 тысяч видов пиццы. Выпекаются они в печи на дровах. Кстати, добавлять к этому блюду кетчуп – плохой тон. На вас точно будут странно смотреть.

Это правило относится и к местной пасте. Интересно, что итальянцы едят ее практически каждый день, а иногда и по несколько раз. В среднем каждый житель этой страны съедает 25-30 килограммов макаронных изделий в год.

А вот кофе с молоком, например капучино или лате, после 12 часов дня здесь не пьют. И даже не пытайтесь узнать почему, итальянцы сами этого не знают.

Финансовая полиция, "дефицит" сока и сметаны

Итальянцы хорошо знают, что выбрасывать чеки сразу после выхода из магазина нельзя. Не то чтобы это была плохая примета, просто вас с пакетами может остановить финансовая полиция и выписать штраф из-за отсутствия чека.

Здесь для покупки каждого продукта есть свои "традиции". Например, мясо, рыбу и овощи следует выбирать в маленьких фермерских магазинах, а за оливковым маслом нужно отправляться в села, где его производят.

Фруктовые соки здесь практически не употребляют. Потому и купить их очень трудно. Это касается также обыкновенной сметаны.

Однако в любом магазине вы увидите большой выбор качественного вина на любой вкус и кошелек. Итальянцы очень любят этот напиток и употребляют его в среднем по 26 литров в год.

Еще немного интересных фактов

В Италии строго запрещено плавать в море ночью или даже находиться на пляжах в это время. Штраф за это составляет тысячу евро. А еще здесь очень много нудистов, поэтому заранее узнайте тип пляжа, особенно если вы с детьми.

В этой стране все опаздывают. Здесь даже нет точного расписания движения поездов, автобусов и самолетов, указывается лишь примерное время.

В августе сюда нет смысла приезжать. В этот период температура воздуха становится невыносимо высокой, поэтому все предприятия и компании отпускают сотрудников на отдых.

А еще итальянцы не так дружны и открыты, как о них рассказывают. Поэтому не надейтесь, что вам все будут улыбаться. Но и крик местных не воспринимайте за оскорбление, они так общаются.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал интересные факты о Перу, о которых практически никто не знает за пределами страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!