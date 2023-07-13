10 способов испортить себе отпуск: этих ошибок допускался каждый турист

Отпуск – это время для удовольствия и отдыха. Но часто мы сами портим себе всю поездку, нечаянно допустив роковые ошибки. О них и поговорим.

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Отсутствие плана – не всегда хорошо

Конечно, иногда хочется добавить капельку спонтанности в нашу жизнь. Однако к отпуску это не имеет никакого отношения. Плохая планировка может полностью испортить впечатление даже о самом лучшем в мире курорте.

Ошибок здесь может быть множество, например: не изучить погоду, не разобраться в местных традициях и культуре, не забронировать достаточно времени для отдыха между пунктами назначения, не посмотреть расписание поездов…

Все это приведет к тому, что все путешествие вы будете испытывать стресс и нехватку времени. В таком состоянии наслаждаться отдыхом просто невозможно.

Перегруженное расписание

Другая крайность, также портящая впечатление о путешествии. Создать такое расписание, которое было бы наполнено активностями и экскурсиями с утра до вечера – вроде бы и хорошо, но это может привести к истощению. Не забывайте о необходимости отдыха и релакса, ведь отпуск должен быть и о восстановлении сил, а не только о культурном и эмоциональном обогащении.

Попытайтесь найти баланс. Как вариант: утром, пока еще не очень жарко, посещайте экскурсии, днем давайте себе время полежать в номере или пройтись по парку, а на вечер планируйте активности. И не забывайте о полноценном сне.

Постоянная связь с работой

Постоянная проверка электронной почты, ответы на рабочие звонки и сообщения могут лишить вас возможности насладиться отпуском. Попытайтесь изменить настройки своего устройства или попросить коллегу взять на себя ваши обязанности на время путешествия.

Мы понимаем, что это очень тяжело. Вам предстоит сделать усилие над собой и отпустить контроль. Но это необходимо, чтобы вы смогли полностью восстановиться и вернуться к делам с новыми силами.

Неуважение к собственному здоровью

Неправильное питание, недостаточная гигиена и недосыпание могут привести к ухудшению вашего физического состояния. Будьте внимательны к себе во время отпуска и старайтесь вести здоровый образ жизни.

Для этого вам необходимо ввести несколько простых правил, облегчающих быт во время путешествия. Во-первых, советуем есть примерно в одно и то же время и не налегать на фаст-фуд. Во-вторых, берите с собой гигиенические салфетки и сухой душ. Эти вещи будут полезны во время продолжительных переездов или в походах. И не забывайте, что отпуск завершится, а вам еще потом жить в своем теле.

Чрезмерное употребление алкоголя

Иногда мы воспринимаем путешествие как время для полного отключения от всех проблем и обязанностей. Но все же не стоит впадать в крайности. Злоупотребление алкоголем точно испортит вам отпуск. Чрезмерное употребление таких напитков может привести к потере контроля, ухудшению настроения и негативному воздействию на ваше здоровье.

Споры

Если вы путешествуете с другими людьми, конфликты могут испортить атмосферу и настроение. Будьте толерантны, попробуйте найти компромиссы и соблюдайте взаимовежливость.

Для того, чтобы уменьшить риски появления конфликтов, перед началом поездки установите определенные правила, которые будут комфортны всем. К примеру, попробуйте решить, как вы будете передвигаться, питаться, где собираетесь проживать, кто и за что отвечает, что будете делать в возможных экстренных ситуациях. Все это сформирует порядок действий и поможет уберечь дружеские отношения в компании.

Финансовые недопонимания

Недостаточный бюджет или расходы, превышающие ваши возможности, могут привести к стрессу и неудовольствию. Перед отъездом тщательно рассчитайте свои финансовые возможности и сделайте план расходов.

Если вы едете с кем-то, то обсудите, сколько средств вы планируете взять с собой. Так вы не будете чувствовать дискомфорта от того, что кто-то побуждает вас потратить больше, чем вы хотели.

Неопрятное обращение с местом пребывания

Игнорирование правил отеля или избалованное обращение в арендованном жилье могут привести к конфликтам с персоналом и нежелательным ситуациям. Будьте вежливы и уважайте правила и имущество других.

Это же касается и мелких краж из гостиниц. Если еще гигиенические средства никто считать не будет, то на исчезновение халата, полотенец или техники внимание точно обратят и вас попросят показать чемодан. Зачем вам переживать этот стресс и стыд. Лучше оставьте все на своих местах.

Неудачные экскурсии и туры

Выбрав непопулярные или некачественные экскурсионные услуги, вы рискуете потратить деньги на неудовлетворительный опыт. Предугадать это можно, прочитав отзывы и рекомендации других туристов.

Но бывает и такое, что рейтинг турагентства достаточно высок, а по факту оно просто обманывает клиентов. В таком случае вы должны зафиксировать все нарушения договора и требовать компенсации убытков. Конечно, это не улучшит отпуск, но хоть деньги вернете.

Неправильно поставленная цель

Основная цель отпуска – насладиться и расслабиться. Не забывайте об этом и старайтесь сосредоточиться на приятных моментах и положительных эмоциях, предлагаемых вам отдыхом. Конечно, во время путешествия вы можете столкнуться с мелкими проблемами, конфликтами и недоразумениями, но это не повод зацикливаться на негативе и унывать. Ваши эмоции – это ваша зона ответственности.

Избегание этих способов может помочь вам насладиться качественным и приятным отпуском. Помните, что вы отправляетесь в путешествие, чтобы отдохнуть и насладиться релаксом.

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