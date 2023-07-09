10 способов бюджетно отдохнуть в Барселоне: они сэкономят вам несколько сотен евро

В Барселоне есть все необходимое для идеального отдыха: от роскошной береговой линии до необычной архитектуры, от тихих парковых зон до шумных площадей. Но цены в этом городе иногда заоблачные. Так что держите несколько лайфхаков, как сэкономить на отпуске в столице испанской Каталонии.

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Проверьте график дней открытых дверей в музеях

Музеи – одна из главных причин посетить Барселону. Но только за один билет в галерею или арт-пространство вам придется отдать не менее 10-15 евро. Однако практически все подобные заведения еженедельно имеют периоды открытых дверей. Обычно это несколько часов в обед или вечером, когда зайти можно бесплатно.

Советуем посетить всемирно известный Музей Пикассо, в котором хранятся оригиналы картин этого художника. Зайдите на бесплатные выставки в галереях Centre de la Imatge и Center d'Art Santa Mònica.

Не забудьте заранее забронировать билеты, даже если они бесплатные. Это убережет вас от ожидания в длинной очереди к кассе.

Посетите фестиваль

Наверное, в мире нет такого города, в котором бы проходило больше фестивалей, чем в Барселоне. Для туристов это хорошая возможность бесплатно посетить концерт, спектакль или просто потанцевать под зажигательную музыку.

К примеру, все лето жители и гости столицы Каталонии могут смотреть кино на пляжах в рамках Cinema Lliure. В августе традиционно начинается Festa Major de Gràcia с десятками разнообразных концертов.

Полюбуйтесь архитектурой

Барселона богата шедеврами архитектуры. Здесь можно увидеть Храм Святого Семейства, поразительный готический квартал, Дворец каталонской музыки, дом Бальо и еще десятки не менее интересных сооружений. Конечно же, вход внутрь будет стоить немалых денег. Но любоваться этими произведениями искусства можно и снаружи. Для этого вам не нужно ни покупать билеты, ни стоять в очереди.

Устройте велотур

Несмотря на экспрессивность испанцев, Барселона – спокойный город, не любящий спешки. Чтобы рассмотреть интересные объекты этого населенного пункта, предлагаем пересесть на велосипед.

Здесь вы найдете много веломаршрутов, пролегающих разными частями Барселоны. Рекомендуем обратить внимание на трассу Ronda Verda, которая проведет вас по живописным окрестностям города.

Посетите пляжи

Пляжи Барселоны известны на весь мир. Их по праву называют одними из лучших в Европе. К счастью, большинство из них – бесплатные. Однако малолюдными их назвать сложно.

Если вы хотите насладиться видами в тишине, то выберите для отдыха пляжи Коста-дель-Гарраф или Коста-Маресме, к которым регулярно курсирует общественный транспорт.

Оцените красоту города с высоты

Для этого вам не нужно нанимать личный вертолет или прыгать с парашютом. Достаточно подняться на смотровую площадку бункера дель Кармель. Раньше это место использовали как надежное бомбоубежище. Одновременно здесь могли находиться тысячи жителей Барселоны. Сейчас на холм поднимаются, чтобы полюбоваться волшебными видами.

Кстати, если позволяет время, посетите местный музей, где вы больше узнаете о назначении бункера и истории гражданской войны в Испании.

Посетите католические соборы во время богослужений

Большинство соборов Барселоны утром и вечером совершают богослужения. В это время вход для всех желающих свободен, что может стать хорошей возможностью бесплатно оценить красоту этих сооружений изнутри.

Однако помните, что в эти моменты происходит сакральный процесс. Ведите себя соответствующе: не фотографируйте все вокруг, не говорите, не ходите по собору. Это может глубоко оскорбить верующих.

Посетите рынки

Мы уже много раз писали, что настоящую атмосферу любого города можно почувствовать, посетив местные рынки. Это уникальные локации, собирающие множество колоритных фишек. Итак, если вы хотите понять Барселону, а не только увидеть ее, отправляйтесь на Mercat de la Boqueria.

Здесь вы сможете приобрести свежие фрукты и овощи, невероятную ветчину, мясо от фермеров и вкусные деликатесы.

Наслаждитесь красотой парка Цитадели

Во время отпуска вы обязаны посетить самый популярный парк Барселоны. Именно здесь вы найдете водопад с причудливыми скульптурами, озеро, которым плавают небольшие лодки, удивительную розовую церковь и здание каталонского парламента.

Если и этого недостаточно, прогуляйтесь к парку аттракционов, где есть множество развлечений как для детей, так и для взрослых. Но предупреждаем, что стоит это не дешево.

Загляните на местный блошиный рынок

Многие туристы считают, что именно здесь можно найти уникальные сувениры, которые удивят всех ваших знакомых. Интересно, что блошиный рынок Encants существует уже более семи веков. Первые упоминания о нем датируются 1300 годом.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, на чем можно сэкономить во время отпуска в Испании.

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