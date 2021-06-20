Израиль откроет границы для иностранцев: названо ключевое условие

Израиль откроет границы для туристов, вакцинированных от коронавируса. Данная мера начнет действовать с 1 июля.

Об этом в воскресенье, 20 июня, заявила министр внутренних дел Израиля Айелет Шакед, передает The Jerusalim Post. Также смогут въезжать дети до 6 лет, чьи родители получили прививку.

Туристы, которые соответствуют требованиям, смогут посещать страну в частном порядке без предварительного согласования в рамках стандартных условий визового режима, отметила Шакед.

Вскоре власти опубликуют список стран, граждане которых смогут приезжать в Израиль. Также общественности представят перечень одобренных вакцин.

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Невакцинированные туристы, въезжающие в страну, должны будут пройти карантин, как это требуется от жителей Израиля, возвращающихся из-за границы, которые не получили прививки или не выздоровели.

Шакед также добавила, что израильтяне смогут продолжать путешествовать везде за исключением стран с самым высоким риском заболеваемости, для которых потребуется разрешение специального правительственного комитета. На данный момент в список входят Аргентина, Бразилия, Индия, Мексика, Россия и ЮАР.

Ранее представитель здравоохранения страны заявил, что привитые лица из стран с низким уровнем риска смогут въехать в Израиль без необходимости проходить тест, подтверждающий наличие антител в их крови. Он добавил, что все вакцины, разработанные на Западе, будут приняты.

Напомним: Европейский Союз согласился открыть границы для полностью вакцинированных от коронавируса путешественников. Таким образом, ЕС одобрил введение так называемых COVID-паспортов.

Премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина и ЕС намерены взаимно признавать "паспорта вакцинации". Было достигнуто соответствующее политическое согласие.

В нашей стране, предварительно, запланировали ввести "паспорт вакцинации" с 1 июля. Запуск должен состояться одновременно с соответствующими процессами в Европейском Союзе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Совет Европейского Союза обновил рекомендации касательно ограничений на поездки из третьих стран. Среди прочего предлагается разрешить въезд вакцинированным туристам.