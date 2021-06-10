Украшением южной части Закарпатья является город Виноградов. Как и каждый населенный пункт этого региона, он имеет свои особенности и объекты, которые притягивают. В Виноградове значительная часть туристических достопримечательностей расположена неподалеку друг от друга: костел, монастырь, дворец, парк. Большинство из культовых сооружений тянутся цепочкой по улице Мира - одной из главных в городе. Все рядом - идеальный маршрут для пешей прогулки.

Окраины Виноградова также вас удивят. В восточной части населенного пункта расположен Виноградовский замок или замок Канков. К большому сожалению, как и львиная доля зданий такого типа в нашей стране, находится он в удручающем состоянии. Поэтому в этом месте ощущения противоречивые: вроде бы удобная обзорная локация и замечательная позиция для ярких фото. К тому же столетние камни на холмах идеально передают дух прошлого. В то же время не исчезает ощущение печали и сожаления о потерянном наследии - остатки замка продолжают разрушаться.

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Но вернемся к приятному. Закарпатье - это максимальный колорит во всем: здания, природа, местный диалект. А еще невероятная кухня. Если фотографии или видео могут передать особенности этого края, то незабываемый вкус закарпатской пищи уловят только ваши рецепторы. В паузах между походами и поездками по закарпатских городах вы сможете восстановить силы и по-настоящему насладиться вкуснейшими блюдами. Соответствующих заведений здесь множество и абсолютно каждый найдет желаемые кафе или ресторан для гастротура. В качестве приятного бонуса - вполне адекватные и приемлемые цены за качественную кухню.

На самой границе с Венгрией расположен Берегово - город, который не уступает во многих компонентах более известным Ужгороду и Мукачево. Один из недостатков - географическая удаленность, вполне компенсируется огромной порцией туристических объектов.

Едва ли не самое известное здание города - Панское Казино или "Золотая пава". В свое время здесь проходили почти все торжественные события. Радует то, что сейчас этот памятник находится в хорошем состоянии, а внутренний интерьер сохранил дух той эпохи. Также Берегово известен своим давним Горбатым мостом. Он соединил в себе элементы тернопольских виадуков и карпатских сооружений подобного типа.

И все же, когда мы вспоминаем о Берегово, то прежде всего имеем в виду термальные воды. Это абсолютный топ местных развлечений и ведущий вариант отдыха и оздоровления. Приятно, полезно и неповторимо - три простых и исчерпывающих эпитета, которые лишь частично передают эмоции после погружения в береговские термалы. Быть в Берегово и не посетить курорт было бы настоящим преступлением.

Береговое без термалов, как и Закарпатье без вина. Здесь к нему особое отношение, имеющее священный подтекст. Вино называют и воспринимают на Закарпатье, как живой организм. Вы убедитесь в этом сами, посетив одно из профильных заведений и непременно спуститесь в винный погреб. Это место, где останавливается время.

Кстати, если вам хочется новизны и оригинальности, то в этих краях вы найдете, как минимум, две локации, пока не ставших пунктами назначения туристического паломничества, однако претендуют на такую ​​роль. Первая - базальтовые столбы в селе Сельцо. Местная каменоломня - замечательный фон для фотографий с вау-эффектом. Еще одно особое место - комплекс "Черная гора" наряду с уже упоминавшимся Виноградовым. Просто посмотрите на эти кадры, и вы сразу захотите поехать туда.

В качестве завершающего объекта нашего путешествия мы выбрали дворец графов Шенборнов на расстоянии 12 километров от Свалявы. Удобная локация неподалеку трассы позволит вам легко добраться туда и насладиться величием этого здания и территории, окружающей дворец. И самое важное, что здесь комфортно, нарядно и очень ухоженно.

Закарпатье - это регион, который удовлетворит вкусы самых требовательных туристов, обязательно поразит вас и всегда будет привлекать для новых поездок.

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