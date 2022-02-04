Где в Украине отдохнуть по системе Ultra All Inclusive: интервью с владельцем Romantik Spa Hotel

Владелец Romantik Spa Hotel (город-курорт Яремче) Иван Гаврон одним из первых в Украине внедрил систему отдыха Ultra All Inclusive. Какой список услуг сегодня доступен гостям отеля, о каких особенностях СПА-отелей нужно знать отдыхающим, в чем специфика термальных бассейнов: об этом и других интересных вещах в интервью с владельцем Romantik Spa Hotel Иваном Гавроном

– Как изменился отдых в Карпатах за последние два года? Насколько изменилось количество туристов?

– В нашей гостинице все стабильно. Особого роста мы не почувствовали, как и спада. В последние годы мы работаем стабильно и стабильно совершенствовались. Обновлений на последние годы осуществили даже больше, чем удалось сделать в доэпидемиологические времена.

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Мы ввели проекты для более качественного отдыха. Сегодня Romantik Spa Hotel – это уникальный СПА-отель с термальными водами с высокой степенью минерализации. Такая вода имеет профилактические свойства, укрепляющие для организма.

Также мы ввели систему All Inclusive вначале, а потом и – Ultra All Inclusive. Сделав более качественным отдых, мы, конечно, подняли цены и потеряли какое-то количество гостей, но получили значительно больше новых гостей, которые раньше не решались приезжать в украинские отели, предпочитая зарубежный отдых.

- Также у вас заработал новый зал для концертов на 1000 мест?

– Да, концерт-холл заработал уже с 31 декабря. Это был новогодний крупный пир с выступлением Виктора Павлика. Все гости в одном зале, без колонн, с высокими потолками, с мощным освещением и звуком, с хорошей акустикой.

Наш зал сейчас дает новое дыхание всем Карпатам, потому что мы можем проводить большие конгрессы, концентры, семинары и форумы. Мы можем уже сейчас делать мощные экономические форумы типа форумов, которые проводились в других соседних странах. Большой поток участников больших конференций, форумов, конгрессов можно всегда разместить в разных отелях, а вот провести большое мероприятие, не было такой возможности в Карпатах. Сейчас Romantik Spa Hotel дает такую возможность.

– Что означает Ultra All Inclusive?

- Ultra All Inclusive означает, что в стоимость отдыха входит еще много дополнительных опций по питанию и напиткам – это трехразовое питание, время мороженого, время гриля на улице, все алкогольные и безалкогольные напитки, включая натуральные фреши. Напитки от простой минеральной воды и заканчивая дорогими алкогольными напитками: виски, ром, вино разных видов.

– Иностранное, брендированное?

- Именно так.

- Есть ли какие-нибудь нестандартные запросы от туристов?

– Есть, много, но мы их удовлетворяем, работая достаточно гибко. Есть маленькие детки, с которыми приезжают семьи: кому надо кашку приготовить, кто без глютена питается, кому пищу нужно приготовить без перца или чеснока. Кто-то говорит: мне салат, но без лука, потому что у меня аллергия. И здесь мы гибко подходим и способны угодить каждому нашему гостю.

– А какие у вас карантинные требования? Требуете ли вы от гостей ковид-сертификаты?

- Мы действуем согласно постановлению Кабмина по карантинным ограничениям. Если происходят какие-либо изменения, мы учитываем их и работаем по этим изменениям. Есть гости, которые вынуждены отказаться от поездки, потому что у них нет сертификата и не хотят делать ПЦР-тест, но есть правила, они должны быть одинаковыми для всех.

- А увеличилось ли количество иностранных туристов?

– Нет, почти не увеличилась. Иностранных туристов в процентном плане в нашей гостинице и в пандемию было не много. А в эти два года мы не проводили, например, Песах для израильтян. Раньше наша гостиница проводила Песах с кошерным питанием, а последние два года израильтяне к нам не приезжали. Польша, Венгрия, Словакия – как было, так остается. Они отдельными семьями часто приезжают к нам. Также часто у нас бывают иностранные граждане, корни которых связаны с Украиной.

Раньше с нами работало несколько туристических компаний и привозили группы путешественников. Они путешествовали по так называемому большому западному кольцу – Львов, Ивано-Франковск, Коломыя, Каменец-Подольский. Но в связи с тем, что в Европе нельзя путешествовать на автобусах, эти туристические группы отпали, но появились другие туристы, путешествующие на собственном авто.

– Какая доля у вас украинских туристов?

– 98-99%.

– Расскажите, пожалуйста, как выбрать СПА-отель?

– Сейчас многие гостиницы прикрепили себе аббревиатуру СПА, хотя они никак не соответствуют этим значениям. Идеология СПА-бассейна – расслабиться и нежиться в теплой воде. Наши бассейны не предназначены для плавания. Мы против того, чтобы человек активно плавал в бассейне, потому что он мешает другим просто наслаждаться приятной теплой минеральной водой.

Для дезинфекции воды мы используем немецкий хлор в растворенном виде, другая химическая формула, запах не ощутимо, а также все средства для того, чтобы вода всегда была чистой и прозрачной.

- Что касается ваших термальных бассейнов – какой опыт их использования?

– Я могу с уверенностью сказать: все люди довольны. Могу посоветовать всем отдыхающим, едущим в СПА-отели: бронируя отдых, интересуйтесь какая температура воды в бассейне. Требуйте даже письменно. Потому что мне часто люди звонят, переселяются из других гостиниц к нам, потому что столкнулись с проблемой: они туда приезжают, а холодный бассейн – температура воды и 20 градусов не имеет.

У нас температура воды 32-35 градусов. Детские – 35 градусов, взрослые – от 32-33 градусов. И наши гости довольны. Они могут отдыхать и нежиться в термальных бассейнах. Минерализация бассейнов до 2%. Международная ассоциация курортологов определяет 1-2% минерализации, чтобы благодаря цепной реакции организма к каждой клетке добрались необходимые минералы. Наш организм настолько умен, что он сам себе подбирает то, что ему нужно и в достаточном количестве. Согласно исследованиям Международной ассоциации курортологов, хватает 30-40 минут, чтобы организм взял себе ровно столько, сколько нужно.

Наши бассейны имеют высокую минерализацию, которая действует успокаивающе на организм, укрепляет суставы и делает хорошей на кожу – мягкая и бархатистая кожа делается после наших бассейнов.

Итак, когда к нам приезжает семья, то у всех есть, чем заняться. Папа пьет хорошее пиво, мама ходит на косметологические процедуры, детки плавают в бассейне в тепленькой водичке.

- Расскажите подробнее о саунах в отеле?

– В арома-сауне мы применяем эфирные масла эвкалиптов, которые способствуют восстановлению дыхательных путей и улучшению их работы, тонизируют кожу. Вторая наша сауна – пивная, мы предлагаем наносить пивные дрожжи не только на тело, но и на волосы. В Германии эта опция называется "Роскошь пивовара".

- Расскажите об спа-зоне отдыха или о рекас-комнате?

- Сейчас формируется новая культура отдыха. После саун, бассейнов люди заходят в комнату отдыха, где есть более 30 лежачих мест. Играет легкая умиротворяющая музыка, очень тихо. Потолки разрисованы бесконечными узорами. Это тонкий психологический подход вроде австрийских подходов.

После этого снова можно сходить в парную, в финскую сауну, после этого арома, затем процедура дрожжей. Но зайти в комнату отдыха и отключиться – это поставить большую точку. Люди иногда часами спят. Это самое здоровое завершение этих процедур.

– Что считаете самой главной задачей?

- Главная задача – как можно дольше задержать отдыхающего в нашей стране. Сейчас наши гости задерживаются на одну или две недели. Самая большая проблема – низкое доверие к украинскому отдыху. Но все меняется к лучшему и сегодня в Карпатах в городе-курорте Яремче можно получить гораздо лучший отдых, чем в Европе.