Где в Европе самые чистые реки и озера: три страны – в лидерах

Летний отдых ассоциируется у нас прежде всего с поездкой на море. Однако такие направления являются очень популярными, а следовательно и достаточно дорогими. Именно поэтому эксперты по туризму советуют обращать больше внимания на курорты, расположенные на реках и озерах.

Видео дня

И некоторые страны Европы могут предложить своим гостям действительно чистые пресноводные водоемы. Как пишет издание Travel and Leisure, недавно опубликованный отчет Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС) совместно с Европейской комиссией назвал лучшими по этому показателю три страны – Болгарию, Грецию и Румынию. Здесь внутренние воды оказались самыми чистыми на континенте. Все три страны разделили первое место рейтинга, причем 100% их внутренних водоемов, исследованых експертами, получили самые высокие оценки.

Такой отчет публикуется ежегодно. Он содержит рейтинг самых чистых водоемов для купания среди всех государств ЕС. Также в него включают Швейцарию и Албанию. Список составляется на основе данных, учитывающих ежегодные оценки содержания бактериальных загрязнителей, включая кишечную палочку (E. coli) и кишечные энтерококки. Поскольку бактерии могут попадать в реки и озера через сточные воды и сельскохозяйственные стоки, национальные и местные органы власти проверяют тысячи водоемов вместе с расположенными на них пляжами и местами для купания.

"Мы все можем радоваться тому, что подавляющее большинство наших водоемов для купания достаточно чисты, чтобы в них можно было плавать. Это стало возможным благодаря систематической работе в соответствии с правилами ЕС, которая неуклонно улучшает состояние наших вод. Это показывает, что мониторинг и координация на европейском уровне приносят пользу каждому из нас", – заявила исполнительный директор ЕАОС Лиена Юля-Мононен. Новыми вызовами, которые стоят перед теми, кто следит за состоянием водоемов, она назвала изменение климата и чрезмерное использование природных ресурсов.

В отчете отмечается, что прибрежные участки имеют более высокий процент отличных оценок, чем внутренние водоемы: 89% прибрежных участков Европы получили отличные результаты, и только 78% внутренних водоемов заслужили такую же оценку.

В Болгарии, Греции и Румынии было протестировано очень мало участков, что, возможно, и способствовало получению наивысших результатов. В Болгарии эксперты исследовали водохранилище Пчелина и два других внутренних водоема, а в Румынии наивысшую оценку получило озеро Чуперка.

Греция, конечно, славится своими морскими пляжами, но стоит также посетить многочисленные озера и реки на всей территории страны, где тоже можно искупаться. И хотя Болгария и Румыния имеют выход к Черному морю, их внутренние озера тоже назвали достойным выбором для отдыха у воды.

Австрия и Финляндия также получили высокие оценки по чистоте внутренних вод: 95,8% и 93,8% соответственно. Причем в каждой из этих стран количество проверенных внутренних водоемов оказалось значительно выше (260 в Австрии и 225 в Финляндии).

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно выбрать цвет купальника для ребенка, чтобы отдых на воде с ним был безопасным.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.