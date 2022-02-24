Эксперт по туризму пояснил, почему не стоит бронировать номер в отеле выше четвертого этажа

Эксперт по безопасности путешествий Ллойд Фиггин призвал туристов не останавливаться выше четвертого этажа и порекомендовал выбирать жилье не ниже второго этажа. Такое решение он аргументировал риском пожара.

Изданию The Sun Фиггин рассказал, что незнакомую обстановку нельзя считать безопасной. Поэтому важно изначально изучить расположение всех дверей и запасного выхода на случай эвакуации.

"Мы знаем, где пожарный выход? Как мы собираемся добраться до него, и поможет ли это вам в безопасности? Он заблокирован или разблокирован?" – сказал эксперт.

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Он советует сразу по приезду в отель пройтись по маршруту пожарной лестницы, считая количество дверей между вашей комнатой и пожарной лестницей. И утверждает, что лучше всего остановиться между вторым и четвертым этажами отеля, потому что пожарная лестница редко поднимается выше четвертого этажа.

Также Фиггин и призвал не произносить номер своей комнаты вслух, а вместо этого попросить персонал записать его на листе бумаги для вас.

"Отели привлекают преступников тем, что там много людей с ценными вещами. А приемные и вестибюли – это то место, где они могут изображать из себя путешественников", – отметил он.

Также Фиггин говорит, что преступники особенно ищут одиноких людей. Затем, когда они видят этого человека в баре или ресторане, то знают, что ее номер в отеле свободен.

Как сообщал OBOZREVATEL, есть способ, который даст возможность отдохнуть без копейки вложений. Это присмотр за домами чужих людей.