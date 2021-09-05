Эксперт дал советы на бархатный сезон и сравнил Турцию и Египет

Турция и Египет будут самыми популярными туристическими направлениями для украинцев на ближайший бархатный сезон. Цены на отдых на турецких курортах в октябре могут упасть, на египетских – подняться.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказал вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств Максим Дереза. Практически во все туристические страны условием для въезда украинцев является негативный ПЦР-тест или сертификат вакцинации, в Доминикане не требуют ничего, добавил он.

"До конца октября в Турцию будут летать чартерные рейсы. Там хорошая погода, нет изнуряющей жары, при этом море теплое, немного меньше туристов, меньше детей. Условия для более спокойного отдыха", – рассказал эксперт.

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"Египет является круглогодичным курортом, и осень для него – это сезон. Спадает жара, там спокойно и комфортно. Прекрасные условия для изучения подводного мира", – заметил он.

Тур на 7 дней в 5-звездочном отеле на одного человека обойдется в Турции и Египте в примерно одинаковую сумму – порядка 300 долларов США, сообщил эксперт. Но в ближайшие 1-1,5 месяца можно ожидать изменения цены на 15-20% – туры в Турцию могут подешеветь на 50-60 долларов, в Египет – подорожать та такую же сумму.

По словам Дерезы, из Средиземноморских курортов, которые будут принимать украинцев этой осенью, следует обратить внимание на Кипр, куда "смело можно ехать до начала октября".

В сентябре начинается сезон и в Доминикане. "Туда тоже смело можно лететь на отдых".

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал про 12 простых уловок, с помощью которых туристов обманывают за границей. В частности, мошенники могут копировать названия известных отелей.