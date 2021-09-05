Эксперт дал советы на бархатный сезон и сравнил Турцию и Египет

Татьяна Гайжевская
Татьяна Гайжевская
Travel
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Эксперт дал советы на бархатный сезон и сравнил Турцию и Египет

Турция и Египет будут самыми популярными туристическими направлениями для украинцев на ближайший бархатный сезон. Цены на отдых на турецких курортах в октябре могут упасть, на египетских – подняться.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказал вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств Максим Дереза. Практически во все туристические страны условием для въезда украинцев является негативный ПЦР-тест или сертификат вакцинации, в Доминикане не требуют ничего, добавил он.

"До конца октября в Турцию будут летать чартерные рейсы. Там хорошая погода, нет изнуряющей жары, при этом море теплое, немного меньше туристов, меньше детей. Условия для более спокойного отдыха", – рассказал эксперт.

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Туры в Египет могут подорожать.

"Египет является круглогодичным курортом, и осень для него – это сезон. Спадает жара, там спокойно и комфортно. Прекрасные условия для изучения подводного мира", – заметил он.

Тур на 7 дней в 5-звездочном отеле на одного человека обойдется в Турции и Египте в примерно одинаковую сумму – порядка 300 долларов США, сообщил эксперт. Но в ближайшие 1-1,5 месяца можно ожидать изменения цены на 15-20% – туры в Турцию могут подешеветь на 50-60 долларов, в Египет – подорожать та такую же сумму.

По словам Дерезы, из Средиземноморских курортов, которые будут принимать украинцев этой осенью, следует обратить внимание на Кипр, куда "смело можно ехать до начала октября".

Доминикана не требует от туристов тестов на коронавирус.

В сентябре начинается сезон и в Доминикане. "Туда тоже смело можно лететь на отдых".

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал про 12 простых уловок, с помощью которых туристов обманывают за границей. В частности, мошенники могут копировать названия известных отелей.

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