Дешевле на 40%: назван самый лучший месяц для путешествий в 2022 году

Сэкономить копейку на авиабилетах будут рады как опытные туристы, так и начинающие путешественники. Эксперты рассказали, как это возможно сделать в 2022 году, а также назвали лучший месяц для полета за границу, спланировав отдых на который, есть возможность сохранить 40% своих денежных средств.

Об этом сообщает издание Express, ссылаясь на совместное исследование американских авиакомпаний. Специалисты тщательно отслеживают динамику спроса на билеты. Это позволяет понять, в какой месяц, день недели и даже время суток выгоднее всего бронировать рейс.

Сотрудники туристической индустрии отмечают, что получить билет по самой привлекательной цене удастся, если соблюдать два главных условия: покупать его задолго до поездки и в воскресенье. Именно в последний день недели стоимость внутренних и международных перелетов может снизиться на 15-20%. Лучше всего совершать покупку в позднее время.

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Стоит отметить, что это не касается билетов в обратную сторону. Их выгоднее приобретать в будни.

Лучшим месяцем для путешествий за пределами Украины в 2022 году обещает быть сентябрь. В отличие от декабрьских рейсов выгода может достигнуть 40%. А вот внутренние перелеты рекомендуется совершать в марте – можно сэкономить 45%.

Отметим, компании зачастую выставляют авиабилеты на продажу за 330 дней до вылета. Бронировать их в первоначальный период не стоит. Лучше немного повременить и сделать это за 4-5 месяцев. А вот за 2-3 недели цены достигают своего максимума, поэтому откладывать бронь на последний момент тоже не стоит.

Ранее OBOZREVATEL писал, что эксперты назвали топ-10 стран для путешествий и удаленной работы в 2022 году. Тройка лидеров сформировалась из Португалии, Испании и Румынии.