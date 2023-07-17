Деньги на ветер! Семь вещей, на которые вы напрасно тратитесь во время путешествия: проверьте этот список

В 2023 году цены спрос на путешествия вырос, как и цены на авиабилеты, номера в отелях и прочие услуги. Поэтому следует ожидать, что вы потратите больше.

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Однако специальная "стратегия" поможет тратить меньше денег, пишет GOBankingRates. Знание того, какие покупки не заслуживают расходов, – лучший способ начать экономить. Издание приводит наиболее распространенные виды трат, "которые могут привести к разорению бюджета".

Покупка дорогих безделушек

Самый простой способ потратить деньги на любом отдыхе – в сувенирном магазине. Рюмка, кофейная кружка и прочие сувениры обычно попадают в пылящуюся коробку вскоре после возвращения домой.

Основатель турблога Kevmrc.com Кевин Мерсье объяснил, что на большинстве курортов есть сувенирные магазины, которые требуют "значительно более высокие цены за свои товары по сравнению с местными рынками за пределами туристических горячих точек".

"Путешественники часто впустую тратят свои деньги, покупая сувениры, такие как брелки, рубашки и магниты, в этих магазинах с завышенными ценами. Я всегда сравниваю цены в разных магазинах перед покупкой, что помогает мне принять более взвешенное решение", – сказал он.

Перерасход на отели

Сэкономить деньги на отелях и курортах легко, независимо от вашего бюджета или образа жизни, однако так же легко потратить лишнее, попав в "финансовую ловушку для путешественников", говорит главный операционный директор туркомпании Exotic Voyages Джеймс Тай.

По его словам, комфортное пребывание важно, но это не значит, "что нужно грабить банк". Так, не стоит переплачивать деньги за отели в лучших местах и ​выбирать люксовые варианты, тогда как доступны бюджетные альтернативы.

"Подумайте о том, чтобы остановиться в гостевых домах, хостелах или в аренду на время отпуска, которые часто предлагают отличное соотношение цены и качества без ущерба для качества. Кроме того, бронирование жилья заблаговременно или использование горящих предложений поможет обеспечить доступные цены", – посоветовал он.

Ужин в туристических ловушках

Еще одна распространенная ошибка – попадание в ловушку дорогих и посредственных ресторанов для туристов, говорит Тай. Вместо обеда в разрекламированных заведениях лучше посетить местные закусочные и киоски с уличной едой, где можно насладиться аутентичной кухней за небольшую цену.

"Общайтесь с местными жителями или консультируйтесь онлайн, чтобы найти скрытые жемчужины, которые предлагают вкусную еду и захватывающий культурный опыт. Вы не только сэкономите деньги, но и отправитесь в кулинарные приключения, которые оставят незабываемые впечатления", – рекомендует Тай.

Оплата картой

Одна из самых бесполезных трат – это комиссии за зарубежные транзакции, говорит Николь Куэто, сертифицированный консультант по путешествиям Fora Travel, посетившая 41 страну и все семь континентов.

"Когда вы платите за что-то за границей своей кредитной картой и вам предлагается выбрать, платить ли в местной валюте или в вашей домашней валюте, всегда выбирайте местную валюту. Вы получите лучший коэффициент конверсии. Может показаться, что разница невелика, но она есть", – рекомендует Николь.

Багаж

Большое количество вещей в путешествии может привести к лишним расходам, таким как плата за багаж или искушение приобрести дополнительный.

"Оптимизируйте упаковку вещей, тщательно спланировав свои наряды и приняв во внимание погоду и мероприятия в пункте назначения. Путешествие налегке не только экономит деньги, но и обеспечивает удобство и свободу во время поездки", – посоветовал Джошуа Хейли, основатель сайта путешествий и переездов Moving Astute.

Общественный транспорт

Когда вы доберетесь до пункта назначения, вы можете потратить много времени на переезды с места на место. Если вы не потратите время на изучение общественного транспорта, чтобы передвигаться как местный житель, вы наверняка потратитесь на такси или другие дорогие виды транспорта.

"Используйте преимущества систем общественного транспорта, таких как автобусы, поезда или метро, ​​которые обычно более рентабельны. Кроме того, рассмотрите возможность ходить пешком или ездить на велосипеде на более короткие расстояния, что позволит вам сэкономить деньги, исследуя место назначения в неторопливом темпе", – говорит Хейли.

Бронирование дорогих туров, которые можно организовать самому

Слишком много путешественников тратят деньги на бронирование туров, не зная, что они могут организовать подобный опыт самостоятельно, рассказала автор блога о путешествиях Passports and Photographs Одра Эджингтон.

"Люди думают, что если они хотят увидеть место, куда немного сложнее добраться, например, Мачу-Пикчу, им придется потратить еще несколько тысяч и поручить всю организацию туристической компании, а не самим себе", – сказала она.

Одра добавила, что самостоятельная организация тура может потребовать "немного больше исследований и планирования", но сэкономит деньги.

"Один из моих самых важных советов по планированию – посмотреть, что предлагают эти туристические компании, посмотреть их маршруты и попытаться воспроизвести их самостоятельно, чтобы увидеть, сколько денег вы можете сэкономить", – рекомендует она.

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