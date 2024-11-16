Что уже сделано для открытия одного из аэропортов Украины. Приблизительные сроки начала работы

До сих пор не решено, какой из аэропортов в Украине планируется открыть для гражданского использования. Как говорят, выбор может быть сделан между аэропортом Львова и Борисполя (Киев). Открытие одного из аэропортов Украины в реальных условиях зависит от многих факторов, первым из которых является: обеспечение повышения безопасности воздушного пространства. Кроме этого, должно быть обеспечено страхование авиации.

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Возможность выполнения второго условия уже активно прорабатывается. Работа по созданию страховочной программы проходит с помощью компании Marsh McLennan. Старший партнер компании Криспин Эллисон поделился своим мнением с украинскими СМИ :

"Думаю, если нам повезет, то в январе у нас будет пять или шесть авиакомпаний, которые захотят летать", – рассказал эксперт на Киевском международном экономическом форуме.

Эллисон также отметил, что достичь желаемых целей будет проще, если ставить на открытие аэропорта во Львове, ведь лететь до воздушного пространства Польши всего 7 минут. Однако окончательное решение будет принято в Офисе президента, который сейчас настаивает на открытии аэропорта Борисполь.

Пока решение относительно конкретного аэропорта "висит в воздухе", работы по частичному открытию воздушного пространства Украины не прекращаются. В начале ноября была презентована разработанная карта частичного открытия воздушного пространства в современных условиях. Мероприятие состоялось в Варшаве с участием представителей министерства развития общин и территорий, руководителей международных аэропортов, соответствующих служб и поддержки Посольства США в Украине. Всего присутствовало более 100 представителей. авиаотрасли разных стран.

Государственная авиационная служба в рамках мероприятия представила пошаговый план частичного открытия воздушного пространства над Украиной и предоставила оценку рисков для гражданской авиации. В то же время, компания отметила, что открытие воздушного пространства будет возможным, если оценка рисков не будет превышать приемлемого уровня и будут приняты дополнительные меры обеспечения безопасности воздушного пространства Украины.

"Это первое экспертное обсуждение, которое, как мы ожидаем, поможет двигаться вперед в вопросе создания условий для открытия воздушного пространства. Во время войны стратегической задачей для нас сохранить авиационную инфраструктуру и квалифицированные кадры, чтобы когда придет время, мы смогли восстановить гражданские полеты максимально быстро", – подчеркнули эксперты.

Ждем дальнейших существенных шагов по достижению частичного открытия воздушного пространства над Украиной и принятию решения относительно конкретного аэропорта. Раньше мы писали о "граблях" на которые не стоит наступать в аэропортах и Киеве под другим ракурсом.