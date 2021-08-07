Чем кормят туристов в отелях Испании, Франции, Болгарии и других стран мира. Фото

Украинские туристы привыкли к разнообразному питанию в отелях Турции, Кипра и Египта по системе "все включено". Теперь, когда ограничения в связи с пандемией коронавируса ослабли и открылись новые зарубежные туристические направления, многие разочаровываются.

Например, туристов не устраивают европейские завтраки: как правило, это одна булочка и маленький стакан сока, а не привычных для нас яичницы, овсянки и блинчиков. OBOZREVATEL решил узнать, чем же кормят туристов в отелях Греции, Болгарии, Израиля и других популярных странах.

ОАЭ

All inclusive по-арабски – это сервис высокого уровня. Вам никогда не подадут бокал с пятнами от жирных пальцев и не постелют на стол грязную скатерть. Но и переедать вам не разрешат – все блюда подаются порционно.

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Официант также может отказать вам от еще одной порции вина или другого алкогольного напитка, если посчитает, что вы уже достаточно выпили.

Рестораны открывают только на завтрак, обед и ужин – круглосуточной еды в Арабских Эмиратах не бывает.

Испания

В курортных европейских городах отельный all inclusive похож на турецкий – есть шведский стол с большим выбором мяса, морепродуктов и овощей.

Также испанцы обожают десерты, поэтому в отелях им отдается преимущество – можно полакомиться при отеле и местным мороженом, и выпечкой, и разнообразными пирожными с кремом.

Франция

Если вы забронировали отель с включенными завтраками, то не спешите радоваться: зачастую вы не сможете им вдоволь наесться. Вам предложат на выбор маленькую чашку чая или кофе, несколько джемов, булочки, пару кубиков сливочного масла или йогурт.

В более дорогих отелях вам подадут нарезку ветчины и даже одно яйцо всмятку (за отдельную плату). Ни каш, ни яичниц, ни сосисок и прочих привычных атрибутов украинского завтрака ждать от французов не стоит.

Обеды и ужины в отелях по меню ресторана.

Израиль

Даже в дорогостоящем отеле Израиля кулинарных изысков от аll inclusive ждать не стоит. Вам предложат большой выбор блюд, но выбирать придется из простых макарон, каш и картофеля. Мясо в Израиле бывает только двух видов – курица и индейка. Рыбу почти не подают.

Отсутствие вкусных десертов здесь нивелируется разнообразием молочных продуктов и сладких йогуртов.

Болгария

На морских курортах Болгарии питание "all inclusive" даже более доступно, чем турецкое. Здесь подают привычные для нас блюда, а питаться при отеле дешевле в 2-3 раза, чем ходить в кафе и рестораны.

В стандартной "четверке" вас покормят несколькими видами рыбы и мяса, сезонными овощами и фруктами, супами, мороженным и выпечкой. Почти везде есть детское меню. Алкоголь платный.

Греция

Греческие отели предлагают туристам здоровое питание. Все блюда готовят из свежих овощей, зелени и фруктов, которые доставляют местные фермеры.

Местная кухня в основном греческая. Есть рыба и мясо, но и вегетарианцы не останутся голодными, поскольку всегда есть выбор из 3-4 блюд.

В самых дорогих греческих отелях с питанием all inclusive также предлагают уникальную услугу. Она называется dining out: вы можете поужинать в любой местной таверне за пределами курорта бесплатно.

Италия

В Италии нет привычного нам all inclusive со шведским столом. Вместо этого при отеле часто есть буфет – общий стол il buffe, где вам предложат завтраки и горячий обед и ужин на выбор из двух блюд, одно из которых, как правило, паста или лазанья, второе – мясо или рыба.

Завтраки зимой всегда сладкие, а летом вам предложат сыр, колбасу и яйцо (всего по кусочку на каждого гостя). Напитки всегда платные, даже если ужины-завтраки входят в стоимость отеля.

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