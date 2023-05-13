Блогер, посещающий самые опасные точки мира, побывал в Украине и описал самый страшный момент

Американский блогер Коннер МакБи известен тем, что путешествует по местам, которые обычно считаются небезопасными для туристов. За последний год 29-летний американец побывал среди прочего в Украине, где продолжается развязанная Россией война.

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Самым ужасающим моментом для туриста стал сигнал воздушной тревоги. Об этом он рассказал в интервью MailOnline Travel.

Поскольку война в Украине продолжается, и Государственный департамент США , и FCDO предостерегают от любых форм поездок в Украину. Ролик Макби под названием "Насколько опасна Украина?" документирует всю его поездку в западноукраинский город Львов в сентябре прошлого года, в то время, когда сирены воздушной тревоги включались "каждый день".

"Я остановился рядом с полицейским участком, и сирены были прямо за моим окном. В первый раз, когда это произошло, я был в ужасе. Я думал: "Какого черта я здесь делаю?" – рассказал он.

Макби добавил, что был "поражен" добротой, которую проявили к нему украинцы.

"Я помню один случай, когда я пытался заплатить за кофе, но у меня не было достаточно монет, и когда я потянулся за своим кошельком, женщина позади меня настояла на том, чтобы заплатить. Как только я отказался от ее предложения, она фактически схватила меня за руку, чтобы я не заплатил своими деньгами, и вместо этого сунула свои деньги в автомат", – рассказал он, назвав этот момент "трогательным".

Еще одним ярким моментом стало свидание вслепую с украинской моделью, которая в итоге показала ему город.

Но, по его словам, один из самых пугающих моментов наступил 21 сентября 2022 года, когда кремлевский диктатор Владимир Путин объявил о мобилизации 300 000 российских военных резервистов. Макби, находившийся в то время в Киеве, вспоминает: "Когда на следующий день завыли сирены воздушной тревоги, я понял, что пора уезжать".

После этого он отправился в двухдневное путешествие на мотоцикле из Киева до границы с Молдовой.

Как сообщал OBOZREVATEL, голливудская актриса Анджелина Джоли прибыла в Украину. Звезда является послом доброй воли по делам беженцев в ООН и, вероятно, приехала поддержать украинцев в войне против России.