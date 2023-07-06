Безумные сбережения на путешествиях: в какой день категорически запрещено покупать авиабилеты

Несмотря на то, что летом стартует высокий сезон, даже в эту пору можно существенно сэкономить на путешествиях.

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Согласно данным исследований по открытым источникам, есть определенный день в неделю, который может принести скидки при бронировании авиабилетов, пишет Finance Yahoo.

В какой день стоит бронировать авиабилеты

Согласно анализу миллионов авиарейсов и данных о стоимости авиабилетов, бронирование рейса в воскресенье может сэкономить до 15% от общей стоимости авиабилетов. Данные показали, что бронирование в воскресенье по сравнению с пятницей дало на 5% более дешевые авиабилеты на внутренних рейсах и 15% экономии на международных рейсах.

И хотя ожидание бронирования может дать вам определенную экономию, возможно лучше поискать свой маршрут на популярных туристических сервисах и установить уведомления для отслеживания цен на даты. Это гарантирует, что вы получите уведомление, если цена повысится или снизится, и если она упадет, вы сможете быстро забронировать его, чтобы зафиксировать низкий тариф.

В то же время цены на авиабилеты гораздо изменчивее и даже могут меняться каждый час. Лучше всего начать поиск раньше времени, чтобы найти лучшие предложения независимо от дня недели.

Когда не рекомендуют покупать билеты на самолет

Авторы предупреждают, что не стоит покупать билеты в пятницу. Хотя более дешевые авиабилеты можно найти, забронировав в конце выходных, покупка билетов в пятницу может обойтись вам дороже. Вы можете заплатить на 5–15% больше в зависимости от рейса.

Пятница печально известна тем, что в последнюю минуту бронируют поездки на предстоящие выходные. И бизнес-путешественники тоже получают свои рейсы на следующую неделю. Этот рост спроса может быть причиной роста цен на авиабилеты.