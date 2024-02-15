Анталия теряет славу 'российского' города Турции: что случилось и почему россияне забили тревогу

Россияне массово жалуются на поднятие цен в Турции, которая для многих стала прибежищем после полномасштабного вторжения России в Украину. Однако это не главная проблема для граждан страны-агрессорки.

Правительство массово начало отказывать в видах на постоянное жительство. Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

Как пишут россияне, "Анталья может утратить славу одного из самых "российских" городов Турции". Из-за жестких правил получения удостоверения, постоянных проверок иностранцев и "непредвиденных правок в законодательстве" привели к тому, что город уже покинул 40 тысяч приезжих.

Своей историей решила поделиться россиянка, проживающая в городе уже 5 лет. "В миграционном центре даже не стали смотреть документы на продолжение. Обычно каждую бумажку проверяют. На выезд из страны дали 10 дней", – рассказала она о своих друзьях.

Сами же граждане Турции считают, что рекордная инфлянция в стране возникла из-за иностранцев. Поэтому цены на продукты выросли в несколько раз. "Дороже, чем в Москве", – утверждают российские туристы.

Отмечено, что многие россияне "понаехали" осенью 2022-го, однако через год были вынуждены покинуть Турцию. Все потому, что закончился годовой икамет (вид на жительство). В Telegram появилось множество чатов, где граждане РФ стремятся как можно скорее продать бытовую технику, мебель, которую они накупили для обустройства жилья.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как МИД РФ нашел для российских туристов новое направление для отдыха: "Вас здесь убьют, как стемнеет".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!