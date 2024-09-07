5 самых красивых стран мира по рейтингу туристических сайтов. Фото

Наша планета полна захватывающими ландшафтами: от высоких гор и пышных лесов до девственных пляжей и удивительных пустынь. Но есть несколько стран, постоянно поражающих путешественников своими природными чудесами, богатой культурой и архитектурными чудесами.

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Какие из них наиболее визуально потрясающие? Сайт StudyFinds собрал 5 самых красивых стран мира, согласно рейтингам 10 экспертных туристических сайтов.

США

Соединенные Штаты выделяются среди других стран как сокровищница поразительных пейзажей. Чего стоит только Большой Каньон – он завораживает, он простирается как бесконечно. Один из туристических сайтов описывает его как огромную геологическую страну чудес, отвечающую часто употребляемому термину "восхищает дух". Это то место, которое заставляет вас чувствовать себя маленькой песчинкой во Вселенной, открывая виды, что кажутся почти гипнотическими в своем величии.

Но это не единственное место, как завораживает в США. Двигайтесь к востоку, и вы окажетесь в объятиях гор Голубого хребта, где расположены два потрясающих национальных парка: Шенандоа и Грейт-Смоки-Маунтинс. Лучший способ погрузиться в красоту этого региона – это прогулка по Blue Ridge Parkway. Это живописное шоссе похоже на место в первом ряду протяженностью 750 км до некоторых из живописнейших ландшафтов страны, пролегающего вдоль знаменитой Аппалачской тропы и соединяющей эти два невероятных парка.

Италия

Очарование Италии неоспоримо, а ее двумя основными туристическими изюминками являются плавучий город Венеция и засеянное солнцем побережье Амальфи.

Вьетнам

Вьетнам – это одно из тех мест, о котором вы, возможно, не задумывались с точки зрения туризма, но, поверьте, – зря. Эта страна наполнена ошеломляющими пейзажами, которые заставят вас задуматься, почему вы не посетили ее раньше. Например, водопад долины Са Па – ощущение, будто природа решила немного похвастаться.

Но что самое красивое во Вьетнаме? Пожалуй, это залив Халонг. Представьте тысячи неровных известняковых островов, что выныривают из изумрудного моря. Это тот вид, который остается с вами, заставляя постоянно хотеть возвратиться. Представьте: вы на байдарке, гребете сквозь зеленое море, вокруг которого высятся покрытые джунглями карсты. Только не забудьте взять с собой дополнительную карту памяти для камеры – она вам пригодится!

Канада

Канада является домом для некоторых из самых потрясающих природных ландшафтов в мире, и Национальный парк Банф и озеро Пейто не исключение. Национальный парк Банф, расположенный в самом сердце канадских Скалистых гор, является настоящей жемчужиной.

А настоящей суперзвездой Банфа – озеро Пейто Лейк. Это место выглядит так, будто мать-природа немного увлеклась своей бирюзовой кистью. В этой местности много пешеходных троп и живописных дорог, которые заставят вас почувствовать себя, словно вы попали на живую открытку.

Греция

Если вы ищете место, сочетающее потрясающую природную красоту с богатой историей и культурой, греческие регионы Санторини и Фессалия должны быть в верхней части вашего списка. Санторини с его знаковыми побеленными зданиями, расположенными на вершинах поражающих скал с видом на Эгейское море, обязательны для посещения любым путешественником. Вулканическое происхождение острова создало уникальные пляжи с черным и красным песком, а его древние руины и волшебные деревни позволяют заглянуть в богатое прошлое Греции.

Но на этом Греция не завершает показ своей красоты. Фессалия – это место, где пышная зелень и горы, кажется, касаются неба, а реки, словно мчатся друг с другом к морю. Но настоящей достопримечательностью здесь монастыри Метеоры. Представьте себе огромные скальные образования, торчащие из земли, а на вершине, будто они бросают вызов гравитации, расположены эти древние монастыри.

И не забываем о горе Олимп. Независимо от того, верите ли вы в Зевса и компанию или нет, один взгляд на это место и вы поймете, почему древние считали его божественным.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Израиле в результате войны приобрел популярность новый тренд туризма: Не vacation, a staycation. Это слово образовано сочетанием "stay" (с англ. – остаться) и "vacation" (с англ. – отпуск). Термин характеризует отдых "недалеко от дома": из-за отмены рейсов и проблематичного выезда за границу граждане Израиля выбирают отечественные курорты.

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