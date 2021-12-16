Стоит ли сейчас покупать путешествия заранее.

Встряхну стариной travel блогера, потому что вопрос актуальный и спорный, на мой вкус.

С одной стороны, я адепт того, что раньше купил - меньше заплатил. И это правда, которая работает в 90% в нормальное время. С другой стороны, сейчас страны закрываются по щелчку пальцев. И меняют условия въезда с такой же скоростью. Какая покупка заранее?!

Одним словом – рулетка.

С той разницей, что у вас есть возможность застраховаться. Да, это дополнительные траты. Зато нервы в спокойствии.

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Чтобы я советовала сделать и как принимать решение о поездках:

Берите страховку от невылета По возможности покупайте flexible тарифы, чтобы можно было заменять даты Все брони отелей берите с оплатой по месту или с бесплатной отменой Не спешите в панике сдавать билеты, если страна закрылась из-за ковид. Дождитесь, пока официально запретят рейсы – так вам вернут стоимость даже невозвратных билетов Если все же делаете покупки заранее – пусть это будут недорогие поездки. Чтобы если вдруг что - было не сильно жалко

Путешествовать или нет - выбор каждого. И риск решения тоже исключительно ваш. Наша семья ещё в прошлом году приняла решение - мир поменялся. Правила игры поменялись. Так почему мы будем уперто стоять на месте?