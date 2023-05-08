Земля в пузыре: ученый объяснил, почему люди не слышат инопланетян и когда может произойти контакт

Человечество активно пытается уловить хоть какие-то технологические сигналы внеземной жизни уже 60 лет. Вероятно, кому-то может показаться, что этого времени достаточно, чтобы признать, что не существует никакой внеземной жизни и прекратить все поиски. Но сам факт полного отсутствия внеземных сигналов также красноречив.

Видео дня

Над этим размышляет ученый Лаборатории статистической биофизики в Федеральной политехнической школе Лозанны (EPFL) доктор Клаудио Гримальди. В исследовании, опубликованном в журнале The Astronomical Journal, он предполагает, что Земля просто оказались в условном пузыре мимо которого проходят все техосигналы развитых цивилизаций.

"Мы ищем всего 60 лет. Земля может просто находиться в пузыре, который случайно лишен радиоволн, излучаемых внеземной жизнью", – говорит Гримальди.

Исходя из теории о том, что Земля находится в пустом пространстве на протяжении 60 лет, биофизик предполагает, что, вероятно, "в любой точке нашей галактики происходит менее одного-пяти электромагнитных выбросов в течение века".

"Это делает их примерно такими же редкими, как и сверхновые в Млечном Пути" – объяснил Гримальди.

Занимаясь исследованием, Гримальди разработал модель, которая предполагала, что по всей нашей галактике Млечный Путь равномерно распространены технологические излучатели внеземного происхождения, которые постоянно транслируют сигнал в космос.

Учитывая расчеты, он озвучил три варианта, когда такой сигнал может пересечь пузырь, в котором находится Земля.

По самому оптимистичному сценарию, сигнал может наткнуться на нашу планету через 60 лет. Умеренно оптимистичный сценарий утверждает, что такого сигнала придется ждать 170 лет. Наименее оптимистичный сценарий говорит о том, что внеземной сигнал и Земля могут пересечь только 1800 лет спустя.

"Возможно, нам не повезло в том, что мы открыли, как использовать радиотелескопы, именно тогда, когда пересекали участок пространства, в котором отсутствовали электромагнитные сигналы от других цивилизаций. Мне эта гипотеза кажется менее экстремальной, чем предположение, что нас постоянно бомбят сигналы со всех сторон, но мы по каким-то причинам не в состоянии их обнаружить", – цитирует ученого Universe Today.

Он также признал, что космическое пространство слишком велико, чтобы с легкостью обнаружить сигнал от другой цивилизации.

"Правда в том, что мы не знаем, где искать, на каких частотах и длинах волн", – отметил биофизик.

Основным проектом, который занимается поиском внеземной жизни, является SETI (от английского Search for Extraterrestrial Intelligence – Поиск внеземного разума). Этот проект объединяет сеть наземных радиотелескопов, тщательно прослушивающих космос на предмет техносигналов. Однако такие поиски являются длительными и требуют анализа полученных данных.

Гримальди предлагает совместить эти поиски с данными, полученными в результате других исследований с помощью телескопов. Таким образом, радиотелескопы SETI могли бы искать признаки существования цивилизации не в слепую, а вокруг звезд, где существуют экзопланеты, имеющие намеки на существование условий для жизни.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал историю получения внеземного сигнала WOW.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.