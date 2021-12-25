Сегодня, между прочим, рождается телескоп "Джеймс Уэбб". Славим его!

Он уже на стартовой площадке, загружен в самую мощную ракету "Ариан-5" и NASA запульнет его в космос уже часа через два. Если кто не подписан на их страничку, советую это сделать.

И на небе засияет новая Вифлеемская звездочка, стоимостью десять миллиардов долларов с зеркалом шесть с половиной метров, которую строили двадцать пять лет и которая будет запущена за полтора миллиона километров от Земли в точку Лагранжа L2 без возможности ремонта.

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То есть все, через два часа больше ни один человек никогда не прикоснется к этой штуке. От этой мысли у меня реально мурашки по телу. "Хаббл", напомню, пришлось ремонтировать сразу после вывода на орбиту.

Зеркало "Джеймса Уэбба" примерно в три раза больше "Хаббла", он способен ловить свет от одного до двух порядков слабее и при этом делать снимки в десять раз четче.

У него фигова туча задач. Но для меня самые интересные - способность заглянуть на 13,5 миллиардов лет назад и увидеть самые первые галактики, образовавшиеся всего через сто миллионов лет после Большого Взрыва. С чего все началось. Если бородатый мужик на небе действительно есть, то он должен быть где-то там. Яахве, помаши Джеймсу ручкой! Улыбочка, сейчас вылетит птичка, раз, два, три.

Еще JWT способен к спектральному анализу атмосфер экзопланет. Ну, предполагается. Если это так, то это будет просто невероятно. Это будет прорыв в нашем знании о Вселенной, сравнимый с прорывом Эйнштейна.

Суть в том, что спектральный анализ атмосферы позволит выделит так называемые "маркеры жизни". Например, на нашей каменистой планете в атмосфере не должно быть двадцати одного процента кислорода. Девяносто процентов нашего кислорода содержится в кварце - SiO2, диоксид кремния - наши пляжи самый большой его запас. И если какой-нибудь ученый осьминог с тремя головами посмотрит в свой Джемс Уэбб на нашу Землю с Прото Цефея, он скажет: оооо…. Ничоси. Откуда у них столько кислорода? Наверное, им пукают бактерии. Значит, там есть жизнь!

Это крайне упрощенная схема, но теоретически сочетание нескольких маркеров жизни может нам точно сказать – на этой планете точно есть жизнь.

Например, в атмосфере Венеры обнаружен фосфин, который выделяют бактерии, это маркер жизни. Его одного недостаточно, чтобы сказать точно, но он есть. Если добавится еще пара-тройка-пяток-десяток, мы сможем утверждать точно - такое сочетание газов в атмосфере возможно только при наличии жизни.

И JWT способен обнаружить такие маркеры на мирах, вращающихся вокруг других звезд за несколько световых лет от нас.

Это просто сносит крышу.

И третье - исследование водных миров нашей системы. Таких, как Европа и Энцелад. JWT также сможет проанализировать гейзеры Европы на маркеры жизни, и черт его знает, может, через полгода - а именно столько времени требуется ему для выхода на орбиту, развертывания, начала работы и отправки первых данных на Землю - мы проснемся совсем в другой звездной системе, в которой жизнь есть не на одной, а на двух планетах.

Пока писал - уже часа полтора до запуска осталось.

Если ничего не помешает и не перенесут.

Ну, держим пальцы скрещенными и кулаки сжатыми.

Мне это событие кажется куда более интересным и значимым.