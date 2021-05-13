YouTube раздаст $100 млн за видео: как получить деньги

Видео хостинг YouTube раздаст 100 млн долларов для создателей коротких видео YouTube Shorts, что соберут наибольшее количество просмотров.

Как передает CNBC, деньги из призового фонда будут выплачиваться каждый месяц. Таким образом компания намерена составить конкуренцию TikTok.

Отметим, что в обновленной платформе YouTube Shorts был показан ряд инноваций. Например, автоматические субтитры, увеличение продолжительности записываемых роликов с 15 до 60 секунд, а также возможность добавлять готовые видео из галереи смартфона.

В YouTube сообщили, что такие нововведения позволят авторам видео монетизировать свои видео.

Добавим, что пока YouTube Shorts доступны только пользователям в Индии и США, но позже добавят и другие страны.

Напомним, что в браузерной версии Youtube появилась полезная функция – поддержка голосовых команд для поиска и навигации по сайту.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Facebook представила свой аналог популярного приложения TikTok.