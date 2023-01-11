Ученые предрекли конец человеческой цивилизации: когда это может случиться

Цивилизация на грани исчезновения. Ученые бьют тревогу – мир на пороге глобального вымирания, величайшего со времен динозавров. Продолжается климатический кризис, угрожающий уничтожить цивилизацию из-за таяния льда и экспоненциального повышения уровня моря.

Видео дня

Человечество истребляет дикую природу, и последствия могут быть неотвратимыми. Данные Всемирного фонда дикой природы повергают в шок: за последние 50 лет численность флоры и фауны сократилась на 69%. Издание BGR утверждает, что скоро мы сможем стать свидетелями конца цивилизации.

Когда может произойти массовое вымирание

Американский биолог Пауль Эрлих еще с 1960-х годов озвучивал предупреждение, что перенаселение планеты спровоцирует массовый голод. Он утверждает, что "приближается конец цивилизации, которую мы знаем". По его словам, "конец" может наступить уже в ближайшие десятилетия.

Люди ускоряют темпы вымирания, и высока вероятность того, что привычный нам мир и нынешнее общество вскоре распадутся.

Даже если часть населения Земли переживет продолжающиеся массовые вымирания, цивилизации в современном виде уже не будет. Угроза для жизни на планете быстро растет. Под массовым вымиранием ученые подразумевают ситуацию, когда исчезает более 75% известных видов.

Тони Барноски, биолог из Стэнфордского университета, отметил, что "Земля переживает худший эпизод массового вымирания, который мы видели со времен динозавров".

Сейчас человечество бездумно уничтожает невозобновляемые ресурсы. Проблема массового вымирания сводится и к сокращению ресурсов, необходимых для поддержания нашего текущего уровня жизни.

Ученые говорят, что цивилизация достигла критического предела "сейчас или никогда". Меры по сохранению планеты следует принимать безотлагательно.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что прошлые вымирания были вызваны стихийными бедствиями. Теперь человечеству, возможно, придется пережить шестое массовое вымирание, созданное им самим.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!