Выключите ее немедленно: какая функция значительно разряжает батарею смартфона

Ситуация в энергосистеме Украины все еще очень сложная, и необходимость экономить заряд гаджетов никуда не исчезла. При этом вы, скорее всего, используете не слишком нужную функцию своего смартфона, которая буквально пожирает заряд. Причем даже когда вы не пользуетесь устройством.

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Как узнал OBOZREVATEL, речь идет о вибрации, которая извещает о входящих звонках и сообщениях. Вибромотор, заставляющий телефон дрожать, вещь очень энергоемкая. Поэтому от него следует отказаться на время, когда у вас есть необходимость экономить энергию. Предпочтите звуковые уведомления.

Как выключить вибросигнал на смартфоне

Если у вас телефон на ОС Android, войдите в меню "Настройки" и выберите "Звуки и вибрация". В подпункте "Вибрация" или "Режим звука" отключите этот режим. Еще проще можно это сделать через быстрое меню, которое "вытягивается" сверху экрана. Просто воспользуйтесь иконкой-переключателем между режимами звука, вибрации и отсутствия каких-либо сигналов.

Владельцам iPhone тоже нужно воспользоваться меню "Настройки" и зайти в раздел "Универсальный доступ", там выбрать пункт "Касание" и снять флажок в разделе "Вибрация". Это полностью отключит вибрацию телефона.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о четырех правилах, которые позволят смартфону работать на одном заряде дольше.

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