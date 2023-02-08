Четыре железных правила, которые помогут смартфону работать дольше

Есть всего четыре простых правила, соблюдение которых позволит вашему смартфону работать значительно дольше, а вам – заработать на нем, когда вы будете готовы приобрести новый гаджет.

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Соблюдать эти правила очень просто, хотя многие пользователи смартфонов пренебрегают ими и обращаются со своими телефонами как с дешевой игрушкой, а не гаджетом, который может стать спасительным.

OBOZREVATEL публикует правила, которые позволят поддерживать смартфон в лучшем состоянии, чтобы он работал как можно дольше. Эти советы будут полезны как владельцам iPhone, так и пользователям смартфонов на базе Android.

Купите качественный чехол

Первый шаг к обеспечению "долголетия" смартфона – качественный чехол, защищающий гаджет в случае падения или случайных ударов. Хороший чехол должен прилегать к телефону и быть способным поглощать удары.

Кроме того, стоит приобрести и защитное стекло, которое позволит защитить экран, который часто трескается в случае падения.

Позаботьтесь об аккумуляторе

Аккумулятор смартфона, как правило, выходит из строя первым. Чтобы обеспечить ему более долгий цикл работы, не стоит часто заряжать смартфон. Оптимальный вариант, если вы будете давать батареи разряжаться до 1-2% и только тогда будете ставить телефон на зарядку.

Оставлять смартфон долго на зарядке – тоже не самая лучшая идея. Да, часть смартфонов уже оснащены технологией умной зарядки, когда при достижении 100% смартфон перестает принимать напряжение от зарядного устройства и использует батарею, но после понижения заряда даже на 1%, зарядка снова возобновится. Это в конечном итоге приведет к тому, что батарея начнет истощаться.

Полностью разряжать батарею в ноль – также плохая идея, поскольку такие разрядки негативно влияют на срок службы батареи, истощая ее. Со временем батарея просто не сможет достичь своей полной емкости, что скажется на автономной работе смартфона.

Для качественной работы батареи необходимо всегда использовать "родные" зарядные устройства и не использовать дешевые беспроводные зарядки.

Чистите свой телефон

Нет, речь не о внутренней памяти, которую, между прочим, также следует чистить время от времени, а о внешней чистоте. Кроме протирания поверхности смартфона антибактериальными или даже обычными салфетками, также необходимо убирать и пыль из более труднодоступных мест. Речь о портах, отверстиях для микрофона и динамиках.

Все они со временем забиваются пылью и мелким мусором, который нужно вычищать. Такая неаккуратность может привести к тому, что порты для наушников или зарядки могут просто перестать функционировать из-за загрязнения контактов.

Лучший и быстрый способ очистки – приобрести баллончик для очистки под давлением воздуха, который позволит легко "выдуть" весь мусор.

Не перегревайте и не переохлаждайте смартфон

У смартфонов, как и у любой другой техники, есть температурные границы, в которых гаджет будет чувствовать себя комфортно.

Чрезмерная жара, как известно, может повлиять на перегрев процессора, что приведет к торможениям в работе гаджета. Не любит высоких температур и аккумулятор, поскольку это ускоряет его износ.

Слишком низкие температуры также негативно влияют на смартфоны. Из-за мороза может повредиться экран, а аккумулятор будет разряжаться быстрее обычного.

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