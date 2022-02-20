Вы заряжали iPhone неправильно: как сохранить батарею

Наталья Софиенко
Технологии
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Вы заряжали iPhone неправильно: как сохранить батарею
nosound
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На "жизнь" батареи смартфона может влиять температура и даже материал чехла. Чтобы аккумулятор iPhone прослужил дольше, стоит придерживаться нескольких правил.

На сайте Apple дали полезные советы, которые помогут продлить срок службы вашего телефона. Для начала в компании рекомендуют регулярно обновлять операционную систему.

Снимайте чехлы во время зарядки

В Apple говорят, что снятие некоторых чехлов с iPhone перед зарядкой может помочь сохранить его аккумулятор в рабочем состоянии. Это связано с тем, что определенные материалы чехлов выделяют избыточное тепло, что может повлиять на аккумулятор.

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Избегайте экстремальных температур

Экстремальные температуры могут вызвать серьезные проблемы со смартфонами. "Низкие или высокие температуры могут привести к изменению поведения устройства", – объясняют в Apple.

По словам представителей технологического гиганта, идеальная температура для хранения iPhone составляет от 16 до 22 градусов по Цельсию.

Более низкие температуры могут привести к временному сокращению срока службы батареи. Но более высокие температуры могут навсегда испортить батарею.

Также не оставляйте устройство в машине в жаркий день или под прямыми солнечными лучами на длительное время.

Кроме того, если вы чувствуете, что ваш телефон нагревается, прекратите им пользоваться или даже выключите.

Избегайте использования мощных приложений в течение длительного периода времени. Это особенно важно для геймеров, потому что приложения для видеоигр с высокой интенсивностью могут привести к очень быстрому нагреву процессора телефона.

Не давайте iPhone сильно нагреваться.
Не забывайте про энергосберегающий режим

Режим энергосбережения отключит некоторые энергоемкие функции телефона. Это может означать, что некоторые приложения, инструменты и функции на вашем телефоне больше не будут работать – во всяком случае, временно.

"Когда режим энергосбережения включен, ваш iPhone будет работать дольше, прежде чем вам потребуется его зарядить, но для обновления или завершения некоторых функций может потребоваться больше времени", – объясняют в Apple.

Установите автояркость

Чем ярче экран вашего телефона, тем быстрее разряжается батарея. Поэтому рассмотрите возможность включения функции Apple Auto-Brightness, которая будет регулировать яркость дисплея в зависимости от окружающего освещения, где бы вы ни находились.

Это может значительно увеличить срок службы батареи с течением времени и является удобным способом автоматического поддержания яркости на нужном уровне.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина проведет перепись населения в сотрудничестве с американской корпорацией Apple. Еще в ноябре 2021 года был заключен соответствующий Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифровой трансформации и этим компанией.

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