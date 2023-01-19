Включение нескольких функций позволит заряжать iPhone быстрее: что нужно сделать

Казалось бы, когда ваш iPhone работает уже не первый год, остается только смириться с тем, что батарея – это самое слабое место смартфона. Но есть уловки, которые позволят не только ускорить зарядку устройства, но и продлить время "жизни" батареи.

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The Sun рассказывает о хитростях, которые будут полезны для тех, кто не готов попрощаться со старым телефоном, когда он уже не такой шустрый, как раньше.

Самую быструю зарядка iPhone обеспечит фирменный кабель Lightning, который шел в комплекте с вашим смартфоном. Если вам необходимо его заменить из-за повреждений, не обольщайтесь на дешевый аналог. Кабель должен иметь сертификат MFi – Made for iPhone.

Если вам не обязательно быть на связи при зарядке смартфона – выключите его полностью или переключите iPhone в режим полета. Это ускорит процесс подзарядки.

Еще один простой способ – уменьшить яркость экрана iPhone, или переключить его в темный режим. Это приведет к тому, что экран будет потреблять меньше заряда батареи. На процесс зарядки гаджета эта функция тоже повлияет, но не столь существенно.

Темный режим работает в большинстве приложений, изменяя яркие белые или светлые меню и экраны на черные. Для включения темного режима необходимо открыть Настройки и перейти к Экран и яркость. Там можно сразу включить темный режим или настроить переход на него в вечернее время. Эта функция полезна и тем, что позволит снизить нагрузку на глаза.

Также для быстрой зарядки аккумулятора рекомендуется выключить функцию оптимизированной зарядки аккумулятора Apple. Она была разработана для продления срока службы аккумуляторов iPhone – но она работает замедляя зарядку, когда батарея достигнет 80% заряда. Если вам нужно зарядить смартфон быстрее, просто выключите ее на один раз.

Найти эту функцию можно в Настройках, перейдя в Аккумулятор и открыв Состояние аккумулятора.

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