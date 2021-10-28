В Японии создали летающий байк, способный разгоняться до 100 км/ч. Фото и видео

Японская компания ALI Technologies представила летающий мотоцикл Xturismo, который способен продержаться в небе 40 минут. Перевозить байк может только одного человека.

Как рассказала NekkeiAsia, во время демонстрации мотоцикл поднялся над землей на несколько метров и совершил полет, который продолжался около полутора минут. При этом, как отметили в компании, мотоцикл может разгонять скорость до 100 км/ч (чтобы посмотреть фото, видео, доскролльте до конца страницы).

Его конструкторы сообщили, что аппарат работает от двигателей внутреннего сгорания и запускает работу двух больших несущих пропеллеров. Общий вес байка составляет 300 кг.

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Говоря о предназначении мотоцикла в ALI Technologies отметили, что он может служить не только развлечением, но и выполнять определенные функции в спасательных операциях и "пройти там, где человеку или автомобилю это сделать трудно".

Разработчики аппарата уже начали принимать заявки на него. Они планируют выпускать в год около 200 штук таких мотоциклов, но могут пересмотреть количество моделей, зависимо от спроса на Xturismo. Первая партия будет представлена покупателям уже во второй половине 2022 года. Цена Xturismo для предварительного заказа примерно 77,7 млн иен, или $682 тыс.

Компания рассчитывают, что это будет первый летающий мотоцикл с электроприводом, который можно будет использовать на дорогах общего пользования. Стартап уже пытается получить автомобильные номера для своего изделия.

Компания A.L.I. Technologies Inc. со штаб-квартирой в Токио существует с 2016 года и занимается разработкой летательных аппаратов с вертикальным взлётом, как беспилотных, так и с ручным управлением.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в США провели испытания первого летающего американского мотоцикла. Тот, по словам разработчиков, может разгоняться до 480 километров в час.