В Telegram произошел массовый сбой: что известно

В социальной сети Telegram 18 февраля произошел масштабный сбой. Украинцы жаловались, что не удается отправлять сообщения.

Также проблемы возникли при загрузке групп и чатов. О сбое сообщали и пользователи из других стран.

По данным портала Downdetector, сбой в работе Telegram начался после 13 часов дня по киевскому времени. Проблемы фиксировались как в мобильной, так и в браузерной версии приложения.

На проблемы с загрузкой контента жаловались пользователи из Украины, а также США, Германии, Франции, Великобритании и других стран.

Приложение некоторое время было недоступно: в чаты/каналы не доходили сообщения, не грузились картинки и видео.

Напомним, ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины предостерегли о том, что Telegram несет реальную опасность для Украины, ведь платформа содержит целый ряд угроз для информационной, и не только информационной безопасности нашего государства. Поэтому Украина выстраивает коммуникацию с администрациями всех платформ, в том числе и с Telegram. Цель – добиться, чтобы они работали по прозрачным правилам – и в соответствии с украинским законодательством, и в соответствии с международными стандартами.

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