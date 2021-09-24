Пользователям Twitter разрешили отправлять донаты в биткоинах

Компания Twitter запустила в своей социальной сети платежную платформу Strike, чтобы пользователи могли использовать донаты – добровольные переводы денег авторам контента – криптовалютой биткоин. Комиссии за такое переводы не будет.

Об этом пишет CNBC со ссылкой на представителей компании. Отметим, что биткоин-донаты в Twitter запустили в четверг, 23 сентября. В качестве теста систему уже испытывали на практике в мае, после чего отправили на доработку.

Пока что новая функция доступна лишь для пользователей приложения на операционной системе iOS (от компании Apple).

Владельцам телефонов с Android придется немного подождать, но функцию с донатами для них обещают сделать доступной "в ближайшие недели".

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В Twitter подчеркнули, что сама компания в "движении денежных средств" участвовать не будет, как и взимать какие-то проценты с этого.

Журналисты отметили: интеграция биткоинов с функцией донатов в Twitter неудивительна, учитывая, что генеральный директор компании Джек Дорси является одним из самых активных сторонников криптовалют.

Кроме этого, в Twitter анонсировали новую функцию для показа своих коллекций невзаимозаменяемых токенов (NFT). Эту систему пока только тестируют. В компании отметили, что NFT – это еще один способ поддержать авторов, создающих цифровое искусство.

Добавим, что по прогнозу криптотрейдера курс биткоина уже в октябре может "взорваться" и побить предыдущий исторический рекорд в $65 тысяч.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в украинских пользователей Facebook должна заработать система AMBER Alert – оперативных оповещений о пропавших детях, которые могут находится в опасности. Украина стала 25-й страной мира, которая запустила эту программу.