Курс биткоина "взорвется" в октябре: криптовалюте прогнозируют новые максимумы

Курс биткоина уже в октябре может "взорваться" и побить предыдущий исторический рекорд в $65 тыс. При этом до конца 2021 года, по словам криптотрейдера Тона Вейса, стоимость первой криптовалюты составит аж $100 тыс.

"В начале или в середине октября, я ожидаю, что начнет достигать предыдущие исторические максимумы, а затем в конце года начнется огромный взлет. С середины октября до конца декабря я ожидаю, что курс вырастет с этих $65 тыс. до $100 тыс. Это все еще моя цель", – сказал Вейс. Об этом сообщает The Daily Hodl.

Как свидетельствуют данные криптобиржи CoinDesk, биткоин сейчас стоит $42,3 тыс. (-1.93% за сутки). В то же время курс Ethereum снизился до $2,9 тыс. (-3.44%), XRP вырос до $0.9 тыс. (+0.05%), Cardano – до $2.14 (+1.25%).

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Отметим, несколькими днями ранее курсы криптовалют упали из-за одной из крупнейших китайских строительных и девелоперских компаний Evergrande Group. Она оказалась на грани банкротства. Интерес к рисковым активам, в число которых входит и криптовалюта, обвалился по причине возможного кризиса.

Так, в случае краха компании Evergrande Group мировую экономику может настигнуть кризис, подобный наступившему в 2008-09 годах. В этом случае криптоактивы окажутся под угрозой из-за их рисков, а скупать будут в основном золото и американский доллар.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, анонимный владелец биткоин-кошелька, который в 2012-м купил криптовалюту на $8,1 тыс. объявился почти спустя 10 лет. Он перевел свои монеты, стоимость которых взлетела до почти $28 млн.