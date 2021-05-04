В Украине и РФ произошел сбой в работе Telegram

Во вторник, 4 мая, в мессенджере Telegram произошел массовый сбой в работе.

На работу мобильного приложения жаловались пользователи в Украине и России, о чем говорят данные портала Downdetector.

Жалобы на работу мессенджера стали активно поступать после 11:00. Большинство пользователей (84%) заявили о том, что "Телеграм" у них не подключается. Еще 15% рассказали, что не могут отправить сообщения.

Как сообщал OBOZREVATEL: