В Украине и РФ произошел сбой в работе Telegram
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Во вторник, 4 мая, в мессенджере Telegram произошел массовый сбой в работе.
На работу мобильного приложения жаловались пользователи в Украине и России, о чем говорят данные портала Downdetector.
Жалобы на работу мессенджера стали активно поступать после 11:00. Большинство пользователей (84%) заявили о том, что "Телеграм" у них не подключается. Еще 15% рассказали, что не могут отправить сообщения.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Создатели Telegram показали сразу две веб-версии мобильного мессенджера: WebK и WebZ.
Мобильный мессенджер Telegram стал самым скачиваемым приложением в мире на Android-устройствах за январь 2021 года.
Названы приложения, больше всех собирающие данные со смартфона.