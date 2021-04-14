Telegram показал сразу два новых веб-приложения

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Технологии
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Telegram показал сразу два новых веб-приложения

Создатели Telegram показали сразу две версии веб-версии мобильного мессенджера: WebK и WebZ.

Как говорится в официальном пресс-релизе, оба варианта версии работают в браузере как на мобильных устройствах, так и на персональных компьютерах.

Разработчики пояснили, что две версии внешне похожи, но есть ряд отличий. Ведь над созданием веб-версий работали две различные группы программистов.

Среди основных нововведений – поддержка анимированных стикеров, темной темы и папок для чатов. На десткопах и хромбуках K и Z-версии можно использовать в виде веб-приложений.

Добавим, что пока обе версии работают в тестовом режиме, поэтому на WebK не работают:

  • Секретные чаты

  • Голосовые чаты

  • Редактор медиа

  • Поддержка нескольких аккаунтов

  • Голосовые и видеозвонки

В WebZ помимо вышеперечисленного не работают еще и уведомления в браузере.

Версия K доступна по ссылке https://webk.telegram.org, в версия Z – по адресу https://webz.telegram.org.

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