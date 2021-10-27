В Telegram произошел сбой в работе. Карта

Пользователи мессенджера Telegram в среду, 27 октября пожаловались на сбои в работе. Они начались примерно в 17:00.

Неполадки также фиксировали и днем – с 9.00 до 11.00. Проблемы в работе мессенджера подтверждают данные сайта Downdetector.

56% жалоб пользователей Telegram касаются работы приложения, 36% – неполадок в работе сервера, а в 8% случаев пользователи жалуются на проблемы с веб-сайтом.

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Со сбоем столкнулись жители Украины, России и Беларуси. На неполадки также пожаловались пользователи из ряда европейских стран, например, Венгрии и Польши.

Последний сбой в работе мессенджера произошел в ночь на 13 октября. О проблемах сообщали пользователи по всему миру, в том числе из Украины. Они также наблюдались в России, Беларуси, Польше, Германии, Албании, Молдове и других странах. Больше всего жалоб на работу Telegram поступило из Киева, Москвы и Санкт-Петербурга. Большинство пользователей столкнулись с проблемами в работе приложения, также жаловались на соединение с сервером и невозможность отправлять сообщения.

4 октября в приложении для обмена сообщениями также произошел сбой. Об ошибках сообщали пользователи из Украины и России.

Как сообщал OBOZREVATEL, в соцсетях Facebook, Instagram, TikTok, а также в WhatsApp 4 октября произошел крупнейший сбой – они стали недоступны около 18:25 и лишь спустя 7 часов их работа восстановилась.