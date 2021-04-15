В США начали разработку ядерного космического аппарата

В США начали разработку космического аппарата с тепловым ядерным ракетным двигателем.

Создание заказало Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны Штатов (DARPA). Проект под названием "Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations" (DRACO) должен быть реализован к 2025 году.

По состоянию на середину апреля, проект перешел в стадию технического проектирования, которое продлится следующие 18 месяцев. За указанный срок компания-подрядчик General Atomics должна создать ядерный реактор для двигателя, а две другие корпорации Blue Origin и Lockheed Martin – разработать конкурирующие проекты демонстрационных и рабочих космических аппаратов, на которых будут использоваться новые двигатели. Победителя выберут после представления проектов, который и перейдет на следующий этап.

Отметим, что в Пентагоне поставили задачу создать реактор двигателя, который будет работать на низкообогащенном урановом топливе с содержанием изотопа U-235 от 5 до 20%.

Поясним, что сейчас космические аппараты работают на химических и электрических ракетных двигателях. Первый вариант позволяет быстро выполнять маневры, но такой вид передвижения неэкономичен и требует много топлива. Второй тип двигателя плох своей малой тягой, из-за чего космический аппарат с электрическими ракетными двигателями выполняет определенный маневр неделю, а то и месяц.

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